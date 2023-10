SpaceX Falcon 9 startet erfolgreich 21 Starlink-Satelliten von der Vandenberg Space Force Base

By

Heute früh startete eine SpaceX Falcon 9-Rakete von der Vandenberg Space Force Base in Kalifornien und brachte 21 Starlink-Satelliten erfolgreich in die Umlaufbahn. Dieser Start ist die erste von zwei für diesen Tag geplanten Starlink-Liefermissionen.

Die Falcon 9-Rakete, angetrieben von neun Merlin 1D-Triebwerken, hob um 1:23 Uhr PDT ab. Nach dem Start vom Space Launch Complex 4 East (SLC-4E) nahm die Rakete eine südöstliche Flugbahn ein. Dieser Start ist bemerkenswert, da es sich um die 22. Mission handelt, die SpaceX in diesem Jahr von der Westküste aus durchführt, und um den 75. Orbitalstart des Unternehmens im Jahr 2023.

Ein bemerkenswerter Aspekt dieser Mission ist die Wiederverwendung des Boosters der ersten Stufe. Dieser spezielle Booster hat 16 Flüge absolviert und wurde zuvor in Missionen wie Crew-1, Crew-2, SXM-8, CRS-23 und anderen eingesetzt. Nach der Hauptbrennphase, die etwa zweieinhalb Minuten dauerte, landete die erste Stufe erfolgreich auf dem Drohnenschiff namens „Of Course I Still Love You“ im Pazifischen Ozean.

Der Einsatz der 21 V2 Mini Starlink-Satelliten soll etwa eine Stunde nach dem Start erfolgen. Bei diesen Satelliten handelt es sich um die nächste Generation von Starlink-Raumfahrzeugen, die mit verbesserten Antennen und größeren Solarpaneelen ausgestattet sind. Im Vergleich zu ihren Vorgängern können die V2-Mini-Satelliten die vierfache Bandbreite liefern. Die heutige Markteinführung markiert den 28. Einsatz des V2-Mini-Modells seit seiner Einführung Anfang dieses Jahres.

Zusätzlich zu diesem Start soll heute noch eine weitere Falcon 9-Rakete von der Cape Canaveral Space Force Station in Florida starten. Diese Mission wird eine rekordverdächtige Nutzlast von 23 V2-Mini-Starlink-Satelliten transportieren, die höchste Anzahl, die jemals auf einer einzelnen Mission eingesetzt wurde.

Es ist klar, dass SpaceX weiterhin erhebliche Fortschritte bei seiner Starlink-Satellitenkonstellation macht, seine globale Breitbandabdeckung weiter ausbaut und den Weg für eine verbesserte Internetkonnektivität auf der ganzen Welt ebnet.

Definitionen:

– Falcon 9: Eine von SpaceX entwickelte und hergestellte zweistufige Orbitalrakete für den Transport von Satelliten und Raumfahrzeugen ins All.

– Starlink: Eine Satelliten-Internetkonstellation, die von SpaceX aufgebaut wird und eine globale Breitbandabdeckung bietet.

– Vandenberg Space Force Base: Eine US-amerikanische Space Force Base nordwestlich von Lompoc, Kalifornien.

– Orbitaler Start: Der Vorgang, bei dem eine Rakete oder ein Raumschiff in die Umlaufbahn um einen Himmelskörper geschickt wird.

Quellen:

– SpaceX (keine URL angegeben)

– Vandenberg Space Force Base (keine URL angegeben)