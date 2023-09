SpaceX will eine weitere Ladung Starlink-Satelliten starten

SpaceX wird voraussichtlich eine weitere Gruppe von Satelliten für seinen Starlink-Internetdienst von der Vandenberg Space Force Base in Kalifornien aus starten. Die als Starlink Group 7-2 bekannte Mission wird 21 Starlink-Satelliten der zweiten Generation in die Umlaufbahn bringen. Bei diesen Satelliten handelt es sich um eine komprimierte Version der Starlink V2-Satelliten in voller Größe, die in Zukunft mit dem Starship-Fahrzeug gestartet werden.

Die Falcon 9-Rakete wird von der Vandenberg Space Force Base abheben und die erste Stufe wird sich nach etwa zweieinhalb Minuten trennen. Der Booster mit der Bezeichnung B1071 wird dann versuchen, auf dem Drohnenschiff zu landen, das vor der Küste von Baja California stationiert ist. Bei Erfolg markiert dies den 11. Flug der Trägerrakete und die achte Landung auf dem Drohnenschiff.

In der Zwischenzeit wird die zweite Stufe ihre erste Zündung abschließen, um eine erste Parkbahn zu erreichen. Nach einer 45-minütigen Auslaufzeit wird es einen zweiten Schuss abfeuern, um die endgültige vorgesehene Umlaufbahn zu erreichen. Bei T+1 Stunde, 2 Minuten und 19 Sekunden nach dem Start werden die 21 Satelliten eingesetzt.

Laut Statistiken von Jonathan McDowell, einem Astronomen am Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, wird dieser Start die Gesamtzahl der gestarteten Starlink-Satelliten auf 5,070 erhöhen. SpaceX berichtete zuvor, dass es über 1.5 Millionen Starlink-Abonnenten hat und der Dienst in mehr als 60 Ländern verfügbar ist.

Der Start wird live gestreamt und bietet den Zuschauern einen Sitzplatz in der ersten Reihe, um Zeuge eines weiteren Meilensteins in den laufenden Bemühungen von SpaceX zu werden, seinen Starlink-Internetdienst und seine weltweite Abdeckung zu erweitern.

