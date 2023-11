Linde und Ariane Group arbeiten zusammen, um die additive Fertigung für Teile aus Kupferlegierung voranzutreiben

Linde und die Ariane Group haben sich in einem hochmodernen Forschungsprojekt zusammengetan, um den additiven Herstellungsprozess für Kupferlegierungsteile für die Triebwerksbrennkammern von Schwerlastraketen zu verbessern. Das ultimative Ziel dieser Partnerschaft besteht darin, die Kosteneffizienz des Ariane-6-Programms zu verbessern, bei dem es zu Budgetüberschreitungen und Verzögerungen kam. Durch die Nutzung der Möglichkeiten der additiven Fertigung, insbesondere in Bezug auf Kupferpulver, zielt die Zusammenarbeit darauf ab, Motorkomponenten mit komplizierten Geometrien zu entwickeln, die mit herkömmlichen Fertigungsmethoden bisher nicht erreichbar waren.

Trotz seiner Bedeutung als hervorragender Wärmeleiter in der Luft- und Raumfahrtindustrie stellt Kupfer aufgrund seiner reflektierenden Eigenschaften besondere Herausforderungen im additiven Fertigungsprozess dar. Wenn Kupfer Lasern ausgesetzt wird, wirkt es wie ein Spiegel und reflektiert eine beträchtliche Energiemenge, anstatt sie zum Schmelzen des Metalls zu verwenden. Dies erfordert höhere Laserintensitäten, was wiederum zu Überhitzung und Oxidationsproblemen führen kann.

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, bringt Linde seine Expertise im Bereich Gasmischungen und Steuerungssysteme in das Projekt ein. Das Unternehmen nutzt seinen speziell formulierten ADDvance Laser230, eine Gasmischung aus Argon und Helium, um die Ergebnisse bei den Laser-Pulver-Bett-Fusion-Prozessen (LPBF) zu optimieren. Diese proprietäre Mischung verringert nicht nur die Bildung von Dämpfen und Spritzern, sondern beschleunigt auch die Zykluszeiten, was zu einem zuverlässigeren Druckprozess mit geringeren Kosten pro Teil führt. Darüber hinaus verfügt Linde über sein einzigartiges Sauerstoffkontrollsystem ADDvance O2 precision, das einen maximalen Restsauerstoffgehalt von nur 10 Teilen pro Million (ppm) in der Druckkammer aufrechterhält. Dieser Sauerstoffgehalt verringert wirksam das Risiko von Überhitzung und Oxidation und ermöglicht so ein effizienteres Drucken ohne die Notwendigkeit einer Schichtkühlung. Darüber hinaus ermöglicht es die Wiederverwendung von nicht oxidiertem Pulver, was zu erheblichen Materialkosteneinsparungen führt.

Durch die Optimierung des additiven Fertigungsprozesses streben Linde und die Ariane Group danach, die Herstellungskosten zu senken und die Vorlaufzeiten zu verbessern und gleichzeitig die hohen Qualitäts- und Zuverlässigkeitsstandards aufrechtzuerhalten, die Ariane zu einem weltweiten Branchenführer bei Trägerraketentriebwerken gemacht haben. Die Zusammenarbeit ist ein weiterer Beweis für Lindes Engagement für Innovation und die Zusammenarbeit mit weltweit führenden Organisationen wie Ariane.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Was ist additive Fertigung?

Additive Fertigung, auch 3D-Druck genannt, ist ein Herstellungsverfahren, bei dem Objekte durch das Aufbringen aufeinanderfolgender Materialschichten hergestellt werden. Es ist bekannt für seine Fähigkeit, komplexe Geometrien und Designs zu schaffen, die mit herkömmlichen Fertigungsmethoden bisher nur schwer oder gar nicht zu erreichen waren.

Was sind die Herausforderungen beim Einsatz von Kupfer in der additiven Fertigung?

Die reflektierenden Eigenschaften von Kupfer erschweren den effektiven Einsatz von Lasern im additiven Fertigungsprozess. Die Laserenergie wird reflektiert, anstatt zum Schmelzen des Metalls genutzt zu werden, was höhere Laserintensitäten erfordert, was zu Überhitzung und Oxidationsproblemen führen kann.

Wie begegnet das Gasmischungs- und Steuerungssystem von Linde diesen Herausforderungen?

Das Gasgemisch von Linde, ADDvance Laser230, optimiert den Laser-Pulverbett-Schmelzprozess, indem es die Bildung von Rauch und Spritzern verringert, die Zykluszeiten beschleunigt und die Kosten pro Teil senkt. Das Sauerstoffkontrollsystem des Unternehmens, ADDvance O2 precision, sorgt für einen niedrigen Restsauerstoffgehalt in der Druckkammer und minimiert so das Risiko von Überhitzung und Oxidation. Es ermöglicht außerdem die Wiederverwendung von nicht oxidiertem Pulver, was zu erheblichen Materialkosteneinsparungen führt.