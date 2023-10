Veränderungen in der Hagelsturmhäufigkeit in Australien verstehen

Wissenschaftler der UNSW Sydney und des Bureau of Meteorology haben eine Studie durchgeführt, um zu verstehen, wie sich die Häufigkeit von Hagelstürmen in Australien in den letzten 40 Jahren verändert hat. Sie fanden heraus, dass die Zahl der hagelgefährdeten Tage in den meisten Regionen des Landes zwar zurückgegangen ist, in dicht besiedelten Gebieten jedoch um bis zu 40 % gestiegen ist. Als „hagelgefährdeten“ Tag definierten die Forscher einen Tag, an dem die atmosphärischen Bedingungen für die Entstehung von Hagelstürmen günstig sind.

Das Team nutzte historische Schätzungen der atmosphärischen Bedingungen als Stellvertreter für das Auftreten von Hagel, um eine kontinentale Karte der Trends der Hagelgefahrenhäufigkeit in Australien zu erstellen. Diese in der Zeitschrift npj Climate and Atmospheric Science veröffentlichte Studie liefert die erste umfassende Analyse der Hagelgefahrenhäufigkeit auf nationaler Ebene.

Hagelstürme erfordern für ihre Entstehung bestimmte atmosphärische Bedingungen, darunter Instabilität in der Atmosphäre, Feuchtigkeit im Aufwind und Windscherung. Die Forscher kombinierten diese Zutaten, um einen „Hagel-Proxy“ zu entwickeln, und analysierten Reanalysedaten aus 40 Jahren, um festzustellen, an welchen Tagen hagelgefährdet war. Sie fanden heraus, dass die Zahl der hagelgefährdeten Tage pro Jahr in den meisten Teilen Australiens zurückgegangen ist, in den südwestlichen und südöstlichen Regionen, wo sich große Bevölkerungszentren wie Sydney und Perth befinden, jedoch zugenommen hat.

Obwohl nicht an jedem hagelgefährdeten Tag Hagel auftritt, deutet eine Zunahme der hagelgefährdeten Tage auf eine höhere Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Hagelstürmen hin. Die Ergebnisse dieser Studie haben wichtige Implikationen für die Versicherungs-, Landwirtschafts- und Stadtplanungsbranche, da das Verständnis von Hagelereignissen und ihren sich ändernden Mustern dazu beitragen kann, die Widerstandsfähigkeit gegenüber zukünftigen Hagelstürmen zu stärken.

