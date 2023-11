Die NASA wandelt astronomische Daten in Musik um, die Musiker spielen können

By

Für diejenigen, die die technischen Details der NASA-Teleskopdaten überwältigend finden, ist ein faszinierendes neues Projekt entstanden, das diese komplexen Daten in Originalmusik umwandelt, die von Musikern gespielt werden kann. Seit 2020 leistet das Chandra X-ray Center der NASA Pionierarbeit auf dem Gebiet der „Sonifikation“ und wandelt digitale Teleskopdaten in Notizen und Töne um. Dieses innovative Projekt ermöglicht es Einzelpersonen, astronomische Daten über ihren Gehörsinn wahrzunehmen und bietet so eine neuartige Möglichkeit, wissenschaftliche Informationen über traditionelle visuelle Darstellungen hinaus zu interpretieren.

Um noch einen Schritt weiter zu gehen, hat die NASA mit der Komponistin Sophie Kastner zusammengearbeitet, um Musik zu schaffen, die von Musikern gespielt werden kann. Kastner beschreibt dieses Unterfangen als „das Schreiben einer fiktiven Geschichte, die weitgehend auf realen Fakten basiert“ und den in Ton übersetzten Weltraumdaten eine neue menschliche Dimension verleiht.

Die für dieses Pilotprogramm verwendeten Daten stammen aus einer kleinen Region im Zentrum unserer Milchstraße, in der sich ein supermassereiches Schwarzes Loch befindet. Dieses faszinierende Gebiet erstreckt sich über etwa 400 Lichtjahre und hat die Aufmerksamkeit des Chandra-Röntgenobservatoriums der NASA, des Hubble-Weltraumteleskops und des ausgemusterten Spitzer-Weltraumteleskops auf sich gezogen.

Bei der Erstellung von Musik aus den Daten werden verschiedene Algorithmen eingesetzt, um die Informationen in Klänge umzuwandeln, die für Menschen verständlich sind. Kastner konzentriert sich auf bestimmte Abschnitte des Datenbildes und hebt übersehene Aspekte hervor, wenn die vollständige Sonifikation abgespielt wird. Diese Technik ermöglicht eine tiefere Untersuchung der Daten und deckt darin komplexe musikalische Muster auf.

Kimberly Arcand, Chandra-Visualisierungs- und aufstrebende Technologiewissenschaftlerin, glaubt, dass dieses Projekt eine weitere Möglichkeit für Menschen darstellt, mit dem Nachthimmel zu interagieren, wie sie es schon seit Jahrhunderten tun. Auch wenn sich die Werkzeuge geändert haben mögen, bleibt das Kernkonzept, sich von den Wundern des Universums inspirieren zu lassen und diese durch Kunst auszudrücken, unverändert.

FAQ:

F: Was ist Sonifikation?

A: Bei der Sonifikation handelt es sich um den Prozess der Umwandlung von Daten in Ton, der es Einzelpersonen ermöglicht, Informationen durch Hören statt durch visuelle Darstellung wahrzunehmen.

F: Welche Teleskope sind an dem Projekt beteiligt?

A: Das Chandra-Röntgenobservatorium der NASA, das Hubble-Weltraumteleskop und das ausgemusterte Spitzer-Weltraumteleskop haben Daten für das Projekt beigesteuert.

F: Wer ist die Komponistin Sophie Kastner?

A: Sophie Kastner ist die Komponistin, die mit der NASA zusammenarbeitet, um aus den transformierten Daten spielbare Musik zu erstellen.

F: Woher kommen die Daten für die Musik?

A: Die für die Musik verwendeten Daten stammen aus einer kleinen Region im Zentrum der Milchstraße, die dafür bekannt ist, ein supermassereiches Schwarzes Loch zu beherbergen.