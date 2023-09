Erforschung der Geheimnisse der Dunklen Materie: Die Ausstellung „Dark Matters“.

Die Ausstellung „Dark Matters“, eine Zusammenarbeit zwischen der Science Gallery in Melbourne und dem Kunstprogramm des CERN, lädt Besucher ein, in die Geheimnisse der Dunklen Materie und die unbeantworteten Fragen des Universums einzutauchen. Die Ausstellung ist darauf ausgelegt, sowohl ein wissenschaftliches als auch ein nichtwissenschaftliches Publikum anzusprechen und verfolgt einen breiten Ansatz zum Konzept der Dunkelheit als Metapher für das Unbekannte.

Während Wissenschaftler am CERN, dem weltberühmten Forschungslabor in der Schweiz, daran arbeiten, die Geheimnisse unserer Galaxie zu entschlüsseln, sind sie sich auch darüber im Klaren, wie viel noch unbekannt ist. Die Ausstellung zeigt einen Kurzfilm mit dem Titel „The View from Nowhere“, der die Arbeit am CERN vorstellt und die unglaublichen wissenschaftlichen Instrumente hervorhebt, die bei ihrer Forschung eingesetzt werden, wie beispielsweise den Large Hadron Collider.

Um das Konzept der Dunklen Materie zugänglicher zu machen, integriert die Ausstellung Elemente der Magie und Illusion. Eine Installation mit dem Titel „Mystery Box“ fordert die Besucher dazu auf, den Inhalt einer versteckten Box zu erraten und spiegelt die Idee wider, dass etwas, selbst wenn es direkt vor uns liegt, dennoch unsichtbar bleiben kann. Eine andere Installation, Night Exchange, ermöglicht es Besuchern, ihre Ängste in ein 3D-gedrucktes Ohr zu flüstern, das dann mit den Ängsten anderer reagiert. Dieses interaktive Erlebnis offenbart die gemeinsamen Ängste, die uns nachts wach halten.

Die Ausstellung betont auch die Verbindung zwischen Kunst und Wissenschaft. Monica Bello, Leiterin der Abteilung Kunst am CERN, erklärt, dass Kunst und Wissenschaft beides Formen der Kreativität und Erkundung sind. Die Zusammenführung von Wissen und Perspektiven aus unterschiedlichen Disziplinen führt zu neuen Erkenntnissen und Entdeckungen. Die Science Gallery teilt diese Überzeugung und möchte als Teil eines globalen Netzwerks von Institutionen durch die Kombination von Kunst und Wissenschaft entmystifizieren und faszinieren.

Auch wenn die Vermittlung der Dunklen Materie nach wie vor eine Herausforderung darstellt, nutzt die Ausstellung verschiedene künstlerische Techniken, um sie greifbarer zu machen. Skulpturen, Bildschirme und Laborgeräte sorgen für Aufregung, wenn subatomare Partikel entdeckt werden, und übersetzen die unsichtbare Welt in sichtbares Licht und Geräusche. Künstler wie Yunchul Kim und Jon Butt schaffen kinetische Skulpturen und komponieren Musik, die auf die Entdeckung subatomarer Teilchen reagieren.

Insgesamt lädt die Ausstellung „Dark Matters“ die Besucher dazu ein, das Unbekannte anzunehmen und sich auf die ständige Suche nach Wissen einzulassen. Es zeigt die Schnittstelle zwischen Kunst und Wissenschaft und fördert Zusammenarbeit und Neugier. Durch die Erforschung der Geheimnisse der Dunklen Materie können Besucher ein tieferes Verständnis unseres Universums und der Fragen erlangen, die selbst die brillantesten wissenschaftlichen Köpfe noch immer beschäftigen.

