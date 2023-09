Aufzeichnungen neuronaler Aktivität bei Mäusen werden mit neuem Gerät einfacher und leichter

By

Ein Forscherteam hat ein neues leichtes Gerät namens ONIX entwickelt, das die Aufzeichnung neuronaler Aktivität bei Mäusen ermöglicht, während diese natürliche Verhaltensweisen wie Springen, Laufen und Erkunden ihrer Umgebung ausüben. Das Gerät überwindet die Einschränkungen bisheriger Aufzeichnungssysteme und ermöglicht den Mäusen, sich während der Datenerfassung freier zu bewegen. Die Forscher vom Janelia Research Campus des Howard Hughes Medical Institute beschreiben ihre Arbeit in einem vorab gedruckten Artikel, der auf bioRxiv veröffentlicht wurde.

Aktuelle neuronale Aufzeichnungssysteme, die in Tiermodellen wie Mäusen verwendet werden, sind sperrig und schwer, sodass die Tiere einen erheblichen Teil ihres Körpergewichts auf ihren Schädeln tragen. Das verlangsamt sie und ermüdet sie. Darüber hinaus verdreht und verheddert sich die Leine, die Signale vom Gehirn an einen Computer weiterleitet, was den Mäusen Unbehagen bereitet und ein regelmäßiges Ersetzen oder Entwirren erforderlich macht. Auch batteriebetriebene, kabellose Systeme bringen zu viel Gewicht mit sich.

ONIX begegnet diesen Herausforderungen durch ein flacheres Design für die Bühne, einen extrem leichten Mikro-Tether und ein Gerät namens Commuter, das den Tether während der Aufnahme aktiv aufdreht. Die Forscher testeten das ONIX-System, indem sie Mäuse in einer 3D-Arena beobachteten und fanden heraus, dass mit ONIX ausgestattete Mäuse schneller erkundeten und ähnliche Bewegungen zeigten wie unbelastete Mäuse.

Der Open-Access-Charakter des ONIX-Systems ermöglicht es Forschern, es an ihre spezifischen experimentellen Anforderungen anzupassen oder im Zuge des technologischen Fortschritts Verbesserungen vorzunehmen. Diese Entwicklung ebnet den Weg für effektivere Studien zur Rolle des Gehirns bei komplexen Verhaltensweisen, einschließlich solcher, die mit Autismus in Zusammenhang stehen.

(Quelle: Preprint-Artikel auf bioRxiv)