Maßnahmen ergreifen: Texaner helfen Zugvögeln, indem sie das Licht ausschalten

Jedes Jahr ziehen Millionen von Vögeln durch Texas und bilden so eine belebte Luftautobahn. Allerdings sind diese Vögel einer großen Bedrohung ausgesetzt, wenn sie durch hell erleuchtete Städte fliegen. Lights Out Texas, eine 2017 von Houston Audubon ins Leben gerufene Kampagne, zielt darauf ab, Texaner aufzuklären und zu ermutigen, während der Zugzeiten im Frühling und Herbst nicht unbedingt benötigte Lichter auszuschalten, um diesen Vögeln einen sicheren Durchgang zu ermöglichen.

Nach Angaben der Organisation diente ein Vogelkollision mit mehreren hundert Vögeln in Galveston als Auslöser für die Gründung von Lights Out Texas. Innerhalb einer Woche wurden fast 400 Vögel getötet, als sie mit Fenstern kollidierten, nachdem sie von den Flutlichtern eines 32-stöckigen Wolkenkratzers angelockt worden waren. Dieses verheerende Ereignis verdeutlichte die dringende Notwendigkeit, die Auswirkungen künstlicher Beleuchtung auf Zugvögel anzugehen.

Um diese Bemühungen zu unterstützen, arbeitet die University of Oklahoma mit Lights Out Texas zusammen und führt ein Projekt durch, um die Auswirkungen der Lichtverschmutzung auf Vogelpopulationen zu untersuchen. Zwanzig Gebäude in Fort Worth wurden mit Lichtsensoren auf dem Dach ausgestattet, um Daten für ein Kollisionsuntersuchungs- und Beleuchtungsprojekt zu sammeln. Die Erkenntnisse aus diesem Projekt werden zu einem besseren Verständnis der Auswirkungen von Licht auf Vögel beitragen und bei der Entwicklung von Strategien zur Eindämmung dieser Bedrohung helfen.

Fort Worth war ein wichtiger Mitarbeiter dieser Kampagne und arbeitete mit verschiedenen Organisationen wie der Amon G. Carter Foundation, der Fort Worth Audubon Society und Keep Fort Worth Beautiful zusammen. Gemeinsam wollen sie das Bewusstsein schärfen und die Bewohner dazu ermutigen, während der Vogelzugzeiten von 11:6 bis XNUMX:XNUMX Uhr nicht unbedingt benötigte Lichter auszuschalten.

Texaner können einen erheblichen Einfluss auf den Vogelschutz haben, indem sie einfach das Licht ausschalten. Durch die Reduzierung der Lichtverschmutzung können wir eine sicherere Umgebung für diese Zugvögel schaffen und ihr weiteres Überleben sichern.

