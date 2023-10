Neue Erkenntnisse deuten darauf hin, dass Blitze auf der Venus auf Störungen im Magnetfeld zurückzuführen sind

By

Die Parker Solar Probe der NASA hat auf ihrer siebenjährigen Mission zur Erforschung der Sonne möglicherweise das Geheimnis hinter den „Blitz“-Stürmen der Venus während eines routinemäßigen Vorbeiflugs im Jahr 2021 gelüftet. Diese neue Entdeckung deutet darauf hin, dass die auf der Venus beobachteten Lichtblitze, Früher dachte man, es handele sich um Blitze, sind jedoch in Wirklichkeit mit Störungen in den Magnetfeldern des Planeten und nicht mit echten Blitzen verbunden. Die von Harriet George vom Labor für Atmosphären- und Weltraumphysik geleitete Forschungsstudie nutzte die von der Parker-Sonde gesammelten Daten, um das Phänomen zu analysieren.

Die Entdeckung stellt die langjährige Debatte über Blitze auf der Venus in Frage, die seit fast vier Jahrzehnten andauert. Frühere Studien hatten Radiowellen entdeckt, die mit Blitzen auf der Venus in Zusammenhang stehen; Allerdings konnte die aktuelle Studie diese erwarteten Radiowellen nicht finden. Darüber hinaus deutete eine Anfang des Jahres veröffentlichte Studie darauf hin, dass einige der Lichtblitze, die Blitzen auf der Venus zugeschrieben werden, möglicherweise von Meteoren stammen, die in ihrer Atmosphäre verglühen.

Die Forscher untersuchten ein Phänomen, das als „Whistler Waves“ bekannt ist, um die Wahrheit hinter der Blitzaktivität auf der Venus aufzudecken. Whistler-Wellen sind elektromagnetische Wellen, die sich durch verschiedene Medien ausbreiten und typischerweise mit Blitzentladungen auf der Erde verbunden sind. Die Raumsonde Pioneer Venus entdeckte 1978 erstmals Whistler-Wellen auf der Venus, was Wissenschaftler zu der Annahme veranlasste, dass die Venus erhebliche Mengen an Blitzen erfährt, möglicherweise sogar siebenmal mehr als die Erde.

Die unmittelbare Nähe der Parker-Sonde zur Venus ermöglichte es den Forschern jedoch, Daten zu sammeln, die darauf hindeuten, dass die Whistler-Wellen der Venus nicht durch Blitze verursacht werden. Stattdessen stellten sie die Theorie auf, dass diese Wellen auf Störungen in den Magnetfeldern des Planeten zurückzuführen seien. Konkret schlagen sie vor, dass die magnetischen Feldlinien rund um die Venus auseinanderbrechen und dann wieder zusammenschnappen, wodurch Energieausbrüche in Form von Pfeiferwellen freigesetzt werden.

Weitere Untersuchungen sind erforderlich, um diese Ergebnisse zu bestätigen, und es besteht die Hoffnung, dass der letzte Vorbeiflug der Parker Solar Probe an der Venus im Jahr 2024, wenn sie sich der Planetenoberfläche bis auf 250 Meilen nähert, schlüssigere Beweise liefern wird. Die Studie, die diese Ergebnisse detailliert beschreibt, wurde in der Zeitschrift Geophysical Research Letters veröffentlicht.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die laufende Mission der Parker Solar Probe faszinierende Beweise dafür erbracht hat, dass die auf der Venus beobachteten Lichtblitze, die lange Zeit für Blitze gehalten wurden, tatsächlich mit Störungen in den Magnetfeldern des Planeten zusammenhängen. Dieser Befund stellt frühere Annahmen über die Blitzaktivität der Venus in Frage und es sind weitere Untersuchungen erforderlich, um das volle Ausmaß dieses Phänomens zu bestimmen.

