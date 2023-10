Sind Blitze auf der Venus selten? Erkenntnisse aus der Parker Solar Probe

Zusammenfassung: Eine neue Studie der University of Colorado Boulder legt nahe, dass Blitze auf der Venus selten sein könnten, wenn sie überhaupt existieren. Dies stellt frühere Überzeugungen und künstlerische Eindrücke von mächtigen Blitzen in der dichten, wolkigen Atmosphäre des Planeten in Frage. Die Ergebnisse basieren auf Daten der Parker Solar Probe der NASA, die während eines Vorbeiflugs im Februar 2021 die Atmosphäre der Venus analysierte. Die Sonde entdeckte elektromagnetische Wellen, sogenannte Whistlerwellen, die normalerweise mit Blitzen auf der Erde in Verbindung gebracht werden. Die Analyse der Daten ergab jedoch, dass sich diese Wellen nach unten statt nach oben bewegten, was auf eine andere Ursache schließen lässt, beispielsweise auf Störungen im schwachen Magnetfeld der Venus. Ziel der Forscher ist es, bei künftigen Vorbeiflügen weitere Daten zu sammeln, um die Existenz von Blitzen auf der Venus zu bestätigen oder zu widerlegen. Der letzte Vorbeiflug der Parker Solar Probe ist für November 2024 geplant.

Blitze auf der Venus sind seit fast 40 Jahren ein Diskussionsthema unter Wissenschaftlern. Während die Entdeckung von Whistler-Wellen in der Atmosphäre des Planeten zunächst den Glauben nährte, dass Blitze die Ursache sein könnten, stellt die neue Studie diese Theorie in Frage. Whistler-Wellen wurden erstmals 1978 von der NASA-Raumsonde Pioneer Venus Hunderte von Meilen über der Erde beobachtet. Auf der Erde können Blitze Elektronen in der Atmosphäre stören und diese Wellen erzeugen, die sich in den Weltraum ausbreiten. Die Forscher hoffen, weitere Whistler-Wave-Daten analysieren zu können, um ein tieferes Verständnis der atmosphärischen Dynamik der Venus zu gewinnen.

Obwohl die Parker Solar Probe nicht für die Erforschung der Venus konzipiert ist, hat sie wertvolle Erkenntnisse über die Atmosphäre und das Verhalten des Planeten geliefert. Bei seinem vorherigen Vorbeiflug wurde die Abwärtsbewegung von Whistler-Wellen entdeckt, entgegen den Erwartungen, die auf dem Blitzverhalten der Erde basieren. Durch die Analyse der Daten zukünftiger Vorbeiflüge wollen Wissenschaftler die wahre Natur dieser elektromagnetischen Wellen bestimmen und eine schlüssige Antwort auf die Existenz von Blitzen auf der Venus geben.

Obwohl die neue Studie die Möglichkeit von Blitzen auf der Venus nicht vollständig ausschließt, deutet sie darauf hin, dass dies selten vorkommt, was frühere Annahmen in Frage stellt. Der letzte Vorbeiflug der Parker Solar Probe im November 2024 bietet eine hervorragende Gelegenheit, weitere Daten zu sammeln und möglicherweise die Debatte über Blitze auf der Venus ein für alle Mal beizulegen.

Quellen:

– Nicht durch Blitze erzeugte Whistler-Wellen im Raum nahe der Venus von der University of Colorado Boulder

– Natürliches Radiosignal summt in der Atmosphäre der Venus

– Parker Solar Probe fängt einen Blick auf die Venus ein