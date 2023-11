Auswirkungen der Lichtverschmutzung auf nachtaktive Wildtiere

Lichtverschmutzung, auch bekannt als künstliches Licht bei Nacht (ALAN), stellt eine erhebliche Bedrohung für nachtaktive Wildtiere auf der ganzen Welt dar, insbesondere für Fledermäuse. Eine kürzlich von Forschern des Great Hollow Nature Preserve & Ecological Research Center und Bat Conservation International durchgeführte Studie wollte ermitteln, inwieweit Licht futtersuchende Fledermäuse aus ihrem Lebensraum verdrängen kann.

In diesem Experiment beleuchteten die Forscher den Lebensraum von Fledermäusen in Connecticut künstlich mit LED-Flutlichtern für Wohngebäude. Sie maßen die Aktivität zweier lichtscheuer nordamerikanischer Fledermausarten, der kleinen braunen Fledermaus (Myotis lucifugus) und der großen braunen Fledermaus (Eptesicus fuscus), mithilfe akustischer Rekorder, die in Abständen von 25 Metern von den Lichtern entfernt angebracht waren.

Die Ergebnisse zeigten, dass selbst bei Entfernungen von 75 Metern das Vorhandensein von Licht die Nahrungssucheaktivität kleiner brauner Fledermäuse deutlich reduzierte. Tatsächlich betrug ihre Nahrungssuche in einer Entfernung von 75 Metern durchschnittlich nur 43 % der Aktivität in einer dunklen Nacht. Große braune Fledermäuse hingegen waren weniger betroffen und zeigten in keiner Entfernung einen Unterschied in der Anwesenheit/Abwesenheit und nur eine signifikante Verringerung der Nahrungssuche bis zu einer Entfernung von 25 Metern.

Interessanterweise führten die Auswirkungen der Beleuchtung auf diese beiden Fledermausarten zu einer signifikanten Veränderung der Gesamtzusammensetzung der Fledermauspopulation in einer Entfernung von bis zu 50 Metern. Dies deutet darauf hin, dass selbst kleinräumige Wohnbeleuchtung weitreichende Verschiebungseffekte auf lichtscheue nordamerikanische Fledermäuse haben und zu Verschiebungen in der Zusammensetzung der Gemeinschaft über den unmittelbaren Beleuchtungsbereich hinaus führen kann.

Die Studie unterstreicht die Notwendigkeit eines ordnungsgemäßen Managements der Lichtverschmutzung, um die Lebensräume der Fledermäuse zu schützen. Die Forscher schlagen vor, dass weiße LED-Beleuchtung abgeschirmt oder von Futterhabitaten und Bewegungskorridoren entfernt werden sollte, um den Austritt auf 0 Lux zu begrenzen. Ihre Ergebnisse unterstreichen, wie wichtig es ist, die möglichen Auswirkungen von künstlichem Licht in der Nacht auf Fledermäuse bei der Landnutzungsplanung und der Regulierung natürlicher Ressourcen zu berücksichtigen.

FAQ:

F: Was ist Lichtverschmutzung?

A: Lichtverschmutzung, auch bekannt als künstliches Licht bei Nacht (ALAN), bezieht sich auf übermäßiges und fehlgeleitetes künstliches Licht, das den Nachthimmel erhellt und eine Reihe negativer Auswirkungen auf Ökosysteme und die menschliche Gesundheit hat.

F: Warum sind Fledermäuse von der Lichtverschmutzung betroffen?

A: Fledermäuse sind nachtaktive Tiere, die für verschiedene Aktivitäten wie Nahrungssuche und Navigation auf die Dunkelheit angewiesen sind. Lichtverschmutzung stört ihr natürliches Verhalten und kann sie aus ihren Lebensräumen verdrängen.

F: Wie lässt sich die Lichtverschmutzung bekämpfen?

A: Zur Bekämpfung der Lichtverschmutzung gehört der Einsatz abgeschirmter oder richtig ausgerichteter Beleuchtungskörper, die Reduzierung der Gesamtmenge an künstlichem Licht und die Schaffung von Dunkelhimmelreserven oder geschützten Bereichen, in denen die Beleuchtung minimiert wird.

F: Welche möglichen Auswirkungen hat die Lichtverschmutzung auf die Fledermauspopulationen?

A: Lichtverschmutzung kann zu einer verminderten Nahrungssuche, einer Verdrängung des Lebensraums, einer veränderten Zusammensetzung der Lebensgemeinschaften und einer allgemeinen Verschlechterung des Lebensraums für lichtscheue Fledermausarten führen. Für den Erhalt gesunder Fledermauspopulationen ist es von entscheidender Bedeutung, die Lichtverschmutzung zu minimieren.