Mögliche Anwärter auf den Nobelpreis für Physik 2023

By

Forscher auf den Gebieten Licht, neue Materialien und kosmische Erforschung gelten als potenzielle Anwärter auf den diesjährigen Nobelpreis für Physik. Der Preisträger wird am Dienstag um 11:45 Uhr (0945 GMT) in Stockholm bekannt gegeben. Der Preis folgt auf die Anerkennung von Katalin Kariko und Drew Weissman am Vortag für ihre bahnbrechende Arbeit zur mRNA-Technologie.

Die französisch-schwedische Atomphysikerin Anne L'Huillier ist eine mögliche Preisträgerin für ihre Beiträge zur Erforschung „wirklich kurzer Laserpulse, die es ermöglichen, die superschnelle Bewegung von Elektronen innerhalb von Molekülen zu verfolgen“. L'Huillier war im vergangenen Jahr auch Empfänger des prestigeträchtigen Wolf-Preises, der oft als Vorläufer des Nobelpreises angesehen wird.

Olga Botner aus Dänemark, bekannt für ihre Arbeiten zu kosmischen Neutrinos, könnte ebenfalls eine starke Kandidatin sein. Ihr Forschungsschwerpunkt liegt auf der Nutzung der Neutrino-Technologie im IceCube-Observatorium in der Antarktis zur Erforschung des Universums.

Während sich die jüngsten Physikpreise auf Astronomie, Astrophysik und Kosmologie konzentrierten, ist es unwahrscheinlich, dass das James Webb-Weltraumteleskop dieses Jahr ausgezeichnet wird. Es gilt jedoch als potenzieller Kandidat für die Zukunft.

Obwohl das Gebiet der Quantenmechanik in der Vergangenheit bereits Anerkennung gefunden hat, gibt es immer noch viele verdiente Wissenschaftler. Zu den potenziellen Kandidaten zählen Ignacio Cirac aus Spanien, David Deutsch aus Großbritannien, Peter Shor aus den USA und Peter Zoller aus Österreich. Weitere bemerkenswerte Persönlichkeiten auf diesem Gebiet sind Yakir Aharonov aus Israel und Michael Berry aus Großbritannien, die beide bedeutende Entdeckungen in der Quantenmechanik machten.

Es besteht auch die Möglichkeit, dass der Preis für praktische Leistungen verliehen wird, beispielsweise für die Arbeit des Briten Stuart P. Parkin auf dem Gebiet der spintronischen Materialien, die große Auswirkungen auf die Möglichkeiten der Datenspeicherung hat.

Auch die Erforschung des Lichts kann gewürdigt werden, wobei Namen wie John B. Pendry aus Großbritannien, bekannt für seine Arbeit über den „Unsichtbarkeitsmantel“, und Forscher auf dem Gebiet der Photovoltaik und der Leitfähigkeitseigenschaften von verdrilltem Graphen genannt werden.

Auf den Nobelpreis für Physik folgt am Mittwoch der Preis für Chemie, gefolgt von den Literatur- und Friedenspreisen am Donnerstag bzw. Freitag. Der Wirtschaftspreis wird am Montag die Nobelsaison 2023 abschließen.

Quellen:

– AFP (keine URL)

– Physics World (keine URL)