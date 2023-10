Spekulationen über mögliche Anwärter auf den Nobelpreis für Physik

Experten gehen davon aus, dass die Erforschung von Licht, neuen Materialien und der Erforschung des Weltraums in diesem Jahr potenzielle Anwärter auf den Nobelpreis für Physik sind. Allerdings ist es eine Herausforderung, den Gewinner in einem so großen Feld vorherzusagen. Der Nobelpreis für Physik, der in Stockholm bekannt gegeben wird, ist die zweite Auszeichnung der Saison, nachdem der Medizinpreis an die Forscher Katalin Kariko und Drew Weissman für ihre Beiträge zur mRNA-Technologie in Covid-19-Impfstoffen ging.

Als mögliche Preisträgerin wird die französisch-schwedische Atomphysikerin Anne L'Huillier genannt, die kurze Laserpulse untersucht hat, die die Beobachtung schneller Elektronenbewegungen innerhalb von Molekülen ermöglichen. L'Huillier erhielt letztes Jahr den prestigeträchtigen Wolf-Preis, was darauf hindeutet, dass sie möglicherweise eine Chance auf den Nobelpreis hat.

Eine weitere Anwärterin ist die Dänin Olga Botner, die für ihre Arbeit über kosmische Neutrinos und ihr Engagement am IceCube-Observatorium in der Antarktis bekannt ist. Seit seiner Einführung im Jahr 1901 haben nur vier Frauen den Nobelpreis für Physik gewonnen, und Brostrom glaubt, dass L'Huillier und Botner eine Chance haben, diese Zahl zu erhöhen.

Während sich drei der letzten sechs Physikpreise auf Forschung in den Bereichen Astronomie, Astrophysik und Kosmologie konzentrierten, ist es unwahrscheinlich, dass Arbeiten im Zusammenhang mit dem James Webb-Weltraumteleskop in diesem Jahr gewürdigt werden. Es kann jedoch in Zukunft in Betracht gezogen werden.

Es ist unwahrscheinlich, dass das Gebiet der Quantenmechanik so bald nach der Anerkennung im letzten Jahr einen weiteren Preis erhält. Es gibt jedoch viele verdiente Wissenschaftler auf diesem Gebiet, darunter Ignacio Cirac aus Spanien, David Deutsch aus Großbritannien und Peter Shor aus den USA, die aufgrund ihrer bedeutenden Beiträge zum Quantencomputing mögliche Kandidaten sind.

Einige Experten gehen davon aus, dass sich der Nobelpreis in diesem Jahr auf praktischere Errungenschaften konzentrieren könnte. Stuart P. Parkin aus Großbritannien, ein Pionier auf dem Gebiet spintronischer Materialien, gilt als potenzieller Kandidat für seine Arbeit zu erhöhter Datendichte und Speicherkapazitäten in Computerlaufwerken.

Weitere potenzielle Kandidaten für den Nobelpreis für Physik sind die US-amerikanische Physikerin Sharon Glotzer für ihre Strategien zur Steuerung des Aufbauprozesses neuer Materialien, Federico Capasso für seine Forschungen zur Photonik sowie Forscher, die sich mit Photovoltaik und den Leitfähigkeitseigenschaften von verdrilltem Graphen befassen.

Auf die Bekanntgabe des Nobelpreises für Physik folgt am Mittwoch der Chemiepreis und später in der Woche die mit Spannung erwarteten Literatur- und Friedenspreise.

Definitionen:

– mRNA: Boten-RNA, ein Molekül, das genetische Informationen trägt, die die Aminosäuresequenz von Proteinen spezifizieren.

– Quantenverschränkung: ein Phänomen, bei dem zwei oder mehr Teilchen miteinander verbunden werden und Eigenschaften und Zustände teilen.

– Spintronische Materialien: Materialien, die den Spin von Elektronen zur Verwendung in elektronischen Geräten manipulieren.

Quellen:

- AFP

– Welt der Physik