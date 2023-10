Mögliche Anwärter auf den Nobelpreis für Physik

Erforschung von Licht, neuen Materialien und kosmischer Erforschung gehören zu den potenziellen Schwerpunkten für den Nobelpreis für Physik, der am Dienstag bekannt gegeben wird. Obwohl es schwierig ist, den Gewinner in einem so großen Feld vorherzusagen, haben Experten mehrere Namen als potenzielle Preisträger vorgeschlagen.

Eine Kandidatin ist Anne L'Huillier, eine französisch-schwedische Atomphysikerin, die für ihre Arbeit an kurzen Laserpulsen ausgezeichnet werden könnte, die die Beobachtung der ultraschnellen Bewegungen von Elektronen innerhalb von Molekülen ermöglichen. L'Huillier war letztes Jahr auch Empfänger des prestigeträchtigen Wolf-Preises, der oft als Vorhersager für Nobelpreisträger dient.

Eine weitere potenzielle Kandidatin ist Olga Botner aus Dänemark, bekannt für ihre Forschung zu kosmischen Neutrinos, die im IceCube-Observatorium in der Antarktis eingesetzt werden. Botners Arbeit konzentriert sich auf die Erforschung des Universums durch diese subatomaren Teilchen.

In den letzten Jahren wurden mit dem Nobelpreis für Physik Fortschritte in den Bereichen Astronomie, Astrophysik und Kosmologie gewürdigt. Dieser Trend schließt möglicherweise potenzielle Gewinner des James Webb-Weltraumteleskops in diesem Jahr aus, könnte aber auf eine zukünftige Anerkennung ihrer Beiträge hinweisen.

Auch das Gebiet der Quantenmechanik stellt potenzielle Preisträger vor. Obwohl kürzlich ein Nobelpreis für die Erforschung der Quantenverschränkung verliehen wurde, weist Physics World darauf hin, dass es auf diesem Gebiet immer noch verdienstvolle Wissenschaftler gibt. Zu den namhaften Kandidaten zählen Ignacio Cirac aus Spanien, David Deutsch aus Großbritannien, Peter Shor aus den USA und Peter Zoller aus Österreich.

Das Nobelkomitee könnte seinen Schwerpunkt auch auf praktischere Anwendungen der Physik verlagern. Stuart P. Parkin, ein britischer Physiker, leistete Pionierarbeit bei der Erforschung spintronischer Materialien, die die Speicherkapazitäten von Computerlaufwerken erheblich verbessert haben.

Weitere Kandidaten sind Sharon Glotzer aus den USA für ihre Arbeit zur Steuerung des Montageprozesses zur Entwicklung neuer Materialien und Federico Capasso, ein italienisch-amerikanischer Physiker, der für seine Beiträge zur Photonik und die Erfindung des Quantenkaskadenlasers bekannt ist.

Während die Nobelsaison weitergeht, wird der Chemiepreis am Mittwoch bekannt gegeben, gefolgt von den Literatur- und Friedenspreisen am Donnerstag bzw. Freitag. Der Wirtschaftspreis, der einzige Nobelpreis, der nicht in Alfred Nobels Testament erwähnt wird, wird am Montag die Nobelsaison beenden.

Quellen:

– Quelle 1: [URL angeben oder einfach entfernen]

– Quelle 2: [URL angeben oder einfach entfernen]