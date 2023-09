Neue Bildgebungstechnik enthüllt kosmische Netzfilamente, die Galaxien verbinden

Astronomen ist es gelungen, das schwer fassbare Leuchten des kosmischen Netzes einzufangen, der größten Struktur im Universum, die Galaxien über weite Entfernungen verbindet. Dieser Durchbruch liefert wertvolle Einblicke in die Entstehung und Entwicklung von Galaxien sowie den Nachweis dunkler Materie, die 80 % der Masse des Universums ausmacht.

Zuvor, im Jahr 2014, nutzten Astronomen die Strahlung eines entfernten Quasars, um das kosmische Netz abzubilden. Anschließend wurden im Jahr 2019 junge, sternbildende Galaxien genutzt, um dieses vernetzte Netzwerk zu beleuchten. Jetzt haben Astronomen das Licht, das das kosmische Netz in den Tiefen des Weltraums, etwa 10 bis 12 Milliarden Lichtjahre entfernt, aussendet, direkt abgebildet.

Christopher Martin, der Hauptautor der Studie und Professor für Physik am California Institute of Technology, erklärte, dass diese neue Entdeckung es Astronomen ermöglicht, die fadenförmigen Strukturen zu sehen, ohne dass ein helles Objekt in der Nähe erforderlich ist. Das Team nutzte den Keck Cosmic Web Imager am Keck-Observatorium auf Hawaii, um Emissionen von Wasserstoffgas aufzuspüren, das den Hauptbestandteil des kosmischen Netzes bildet.

Um die Herausforderung der Lichtverschmutzung zu bewältigen, machte das Team Bilder von zwei unterschiedlichen Himmelsstellen, die unterschiedliche Teile des kosmischen Netzes enthielten. Indem sie das Hintergrundlicht von einem Bild subtrahierten und umgekehrt, konnten die Forscher das Filamentnetzwerk des kosmischen Netzes isolieren, wie in Simulationen vorhergesagt. Diese innovative Technik liefert Astronomen eine dreidimensionale Karte des kosmischen Netzes.

Diese Bilder liefern nicht nur ein tieferes Verständnis dafür, wie Galaxien entstehen und sich entwickeln, sondern geben auch Aufschluss über die Rolle des kosmischen Netzes bei der Gasversorgung für Wachstum und Sternentstehung. Es wird angenommen, dass sich an den Schnittpunkten dieser Filamente Galaxien bilden.

Die in der Fachzeitschrift Nature veröffentlichte Forschung stellt einen bedeutenden Meilenstein in unserer Erforschung des Universums dar und eröffnet neue Möglichkeiten für die Untersuchung des kosmischen Netzes und seiner Auswirkungen auf die Entstehung und Entwicklung von Galaxien.

Definitionen:

1. Kosmisches Netz: Ein riesiges Netzwerk aus Filamenten, das Galaxien im gesamten Universum verbindet.

2. Dunkle Materie: Eine Materieform, die kein Licht aussendet oder mit Licht interagiert und etwa 80 % der Masse des Universums ausmacht.

Quellen: Nature, WM Keck Observatory