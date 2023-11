Neue Einblicke in die Ursprünge des Lebens in der Galaxis

Eine bahnbrechende Studie hat Aufschluss darüber gegeben, wie Kometen und Asteroiden eine entscheidende Rolle bei der Verbreitung der wesentlichen Bausteine ​​des Lebens in der Galaxie spielen. Während seit langem die Theorie aufgestellt wird, dass das Wasser der Erde durch mehrere Einschläge über Millionen von Jahren entstanden ist, geht diese Forschung tiefer auf die Mechanismen dieses Phänomens und seine Auswirkungen auf die Entwicklung des Lebens auf anderen Planeten ein.

Im Gegensatz zu früheren Studien, die sich ausschließlich auf die Erde konzentrierten, untersucht diese von Forschern der Universität Cambridge im Vereinigten Königreich durchgeführte Studie die Wechselwirkungen zwischen Kometen, Asteroiden und Planeten im Allgemeinen. Das in den angesehenen Proceedings of the Royal Society veröffentlichte Papier stellt mathematische Modellierungstechniken vor, um zu zeigen, wie Kometen möglicherweise zur Entstehung des Lebens beitragen könnten.

Die Forscher betonen, dass Kometen selbst nicht die ursprüngliche Quelle des Lebens seien. Sie gehen jedoch davon aus, dass sich der Komet relativ langsam bewegen muss, damit lebenswichtige Moleküle den Einschlag überleben können. Wenn sich der Komet oder Asteroid zu schnell bewegt, würde die starke Hitze, die beim Aufprall entsteht, dazu führen, dass diese Moleküle auseinanderbrechen. Laut der Studie liegt die Höchstgeschwindigkeit für das Überleben beim Aufprall bei etwa 15 Kilometern pro Sekunde.

Ein faszinierendes Konzept, das in der Forschung vorgestellt wird, ist die Idee des „Hüpfens“ von Kometen. Die Wissenschaftler vermuten, dass Kometen nur dann ausreichend langsamer werden und die notwendigen Moleküle bewahren können, wenn sie von einem Planeten zum anderen „springen“ und dabei allmählich an Schwung verlieren, bis sie schließlich mit einem Planeten kollidieren. Dieses Szenario ist jedoch nur in Sternensystemen möglich, in denen sich mehrere Planeten in unmittelbarer Nähe zueinander befinden.

Richard Anslow, der Erstautor der Studie vom Institut für Astronomie der Universität Cambridge, erklärt die Bedeutung dieser Forschung für Astronomen, die auf der Suche nach bewohnbaren „Erde 2.0“-Planeten sind. Die Ergebnisse legen nahe, dass Exoplanetenjäger ihre Aufmerksamkeit auf Sternsysteme mit massearmen Planeten richten sollten, die eng beieinander kreisen. Durch die Untersuchung dieser Systeme können wir möglicherweise weitere Erkenntnisse über die Möglichkeit von Leben außerhalb der Erde gewinnen.

Anslow fasst zusammen: „Es ist eine aufregende Zeit, Fortschritte in Astronomie und Chemie zu kombinieren, um einige der grundlegendsten Fragen überhaupt zu untersuchen.“ Mit dieser Forschung kommen wir dem Verständnis der Ursprünge des Lebens im Universum und des Potenzials für bewohnbare Welten anderswo in der Galaxie einen Schritt näher.

FAQ

F: Sind Kometen die Quelle des Lebens?

A: Nein, Kometen sind nicht der Ursprung des Lebens, aber sie können einem Planeten die für das Leben notwendigen Moleküle liefern.

F: Wie schnell kann sich ein Komet oder Asteroid fortbewegen und trotzdem lebenswichtige Moleküle abgeben?

A: Laut Studie liegt die Grenze bei etwa 15 Kilometern pro Sekunde. Noch schneller würde der Aufprall zu viel Hitze erzeugen und die Moleküle auseinanderbrechen lassen.

F: Wie werden Kometen so langsam, dass die Moleküle erhalten bleiben?

A: Die Forscher schlagen vor, dass Kometen langsamer werden können, indem sie von einem Planeten zum anderen „springen“ und dabei allmählich an Schwung verlieren, bis sie auf einem Planeten auftreffen.

F: Auf welche Arten von Sternensystemen sollten sich Forscher bei der Suche nach bewohnbaren Planeten konzentrieren?

A: Die Studie legt nahe, dass Forscher Sternsystemen mit massearmen Planeten in enger Umlaufbahn zu anderen Planeten im System Vorrang einräumen sollten.