LHASA 2.0 der NASA gewinnt den Preis „Software des Jahres“ für Erdrutschanalyse

Die Earth Sciences Division der NASA am Goddard Space Flight Center in Maryland wurde für die Entwicklung der Landslide Hazard Assessment for Situational Awareness (LHASA) Version 2.0 mit dem Software of the Year (SOY) Award ausgezeichnet. LHASA ist ein datengesteuertes Softwaretool, das zur Bereitstellung eines Situationsbewusstseins für durch Regenfälle ausgelöste Erdrutschgefahrenereignisse auf der ganzen Welt entwickelt wurde.

Der SOY Award ist die höchste Auszeichnung der NASA für Software-Exzellenz und wird jährlich an Software verliehen, die die Missionsleistung der Agentur erheblich verbessert. Dies ist erst das zweite Mal in den letzten 17 Jahren, dass ein Team aus Goddard die Auszeichnung gewonnen hat.

LHASA integriert Erdrutschdaten aus der ganzen Welt in ein maschinelles Lernsystem und ermöglicht so die Schätzung der relativen Wahrscheinlichkeit eines Erdrutschereignisses. Das Tool liefert Gefahrenschätzungen auf globaler Ebene und ermöglicht so ein besseres Bewusstsein sowie eine einfachere Katastrophenplanung und -reaktion. Es kann von Regierungsbehörden, Hilfsorganisationen, Notfallhelfern und Versicherern genutzt werden.

Dalia Kirschbaum, Direktorin der Abteilung Geowissenschaften, zeigte sich erfreut über die Anerkennung der wissenschaftlichen und technologischen Leistungen des LHASA. Sie hofft, dass regionale Gemeinden das Modell nutzen werden, um die Erdrutschgefahr in ihren Gebieten besser zu verstehen.

LHASA ist als kostenlose Open-Source-Software auf der Website Landslides @ NASA verfügbar. Benutzer können auf die Software zugreifen, Erdrutsche melden, relevante Quelldaten anzeigen und abrufen und mehr über die Erdrutschmodellierungsbemühungen der NASA erfahren. Das Tool soll verschiedene Interessengruppen bei der Katastrophenvorsorge und -bewältigung unterstützen.

