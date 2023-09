Tödliche Waffe: Neue antimikrobielle Beschichtung könnte Reinigungsmethoden revolutionieren

By

Forscher der University of Windsor haben ein neuartiges Material entwickelt, das die Ausbreitung schädlicher Krankheitserreger wirksam eindämmen und herkömmliche Reinigungsmethoden auf häufig berührten Oberflächen wie Türklinken und Handläufen ersetzen kann. Dieses Material, das ionische Flüssigkeiten und Kupfernanopartikel kombiniert, bietet im Vergleich zu Reinigungsmitteln auf Bleichmittelbasis einen länger anhaltenden keimfreien Schutz.

Mithilfe der Canadian Light Source (CLS) an der University of Saskatchewan führte das Team Experimente durch, um die Wirksamkeit des Materials zu bewerten. Die Kupfer-Nanopartikel im Verbundmaterial besitzen natürliche keimtötende Eigenschaften, die es ihnen ermöglichen, die Zellwände von Krankheitserregern zu schwächen und aufzubrechen, was zur Ausrottung von Bakterien führt.

Einer der großen Vorteile dieser antimikrobiellen Beschichtung ist ihre Langlebigkeit. Im Gegensatz zu herkömmlichen Desinfektionstechniken, die eine häufige Anwendung erfordern, bietet dieses Material dauerhaften Schutz. Darüber hinaus lässt sich das Material leicht auf verschiedene Oberflächen auftragen und eignet sich daher für den Einsatz in Krankenhäusern, Gewächshäusern, Produktionsanlagen für landwirtschaftliche Lebensmittel und wissenschaftlichen Labors.

Die Forscher erkennen an, dass weitere Untersuchungen notwendig sind. Ihr Ziel ist es, die Langlebigkeit der Beschichtungswirksamkeit zu bestimmen und die antimikrobielle Wirkung anderer Nanopartikel wie Zink und Eisen zu untersuchen. Die Toxizität des Materials muss ebenfalls bewertet werden, um seine Sicherheit für den menschlichen Kontakt sicherzustellen.

Die Ergebnisse des Teams wurden in der Zeitschrift RSC Sustainability unter dem Titel „Lethal Weapon IL (Ionic Liquid)“ veröffentlicht. Außerdem wurde ihnen ein vorläufiges Patent zuerkannt, was den Weg für die zukünftige Kommerzialisierung dieses mikrobiellen Beschichtungsmaterials ebnet.

Die Verfügbarkeit der CLS-Technologie war entscheidend für die Entwicklung dieser antimikrobiellen Beschichtung. Das hochintensive Licht des CLS ermöglichte es den Forschern, das Verhalten der Kupfer-Nanopartikel und ihre toxische Wirkung auf Bakterien im Laufe der Zeit zu beobachten.

Diese bahnbrechende antimikrobielle Beschichtung hat das Potenzial, aktuelle Reinigungsmethoden zu revolutionieren, indem sie eine effizientere und langlebigere Lösung zur Bekämpfung schädlicher Krankheitserreger bietet und gleichzeitig die Notwendigkeit der wiederholten Anwendung von Desinfektionsmitteln reduziert.

Quelle: RSC Sustainability (2010). DOI: 10.1039/D3SU00203A

Quelle: Canadian Light Source

