Die Rolle von Brian May in der OSIRIS-REx-Mission

Der legendäre Queen-Gitarrist Brian May spielte eine entscheidende Rolle bei der OSIRIS-REx-Mission, bei der eine Probe des Asteroiden Bennu erfolgreich zurückgebracht wurde. In Zusammenarbeit mit Claudia Manzoni erstellte May stereoskopische Bilder aus den Missionsdaten und half so bei der Identifizierung eines sicheren Landeplatzes für die Probenentnahme. Obwohl May vor allem als talentierte Musikerin bekannt ist, besitzt sie einen Doktortitel in Astrophysik und ist eine versierte Wissenschaftlerin.

Der 76-jährige Gitarrist und Manzoni haben gemeinsam ein Buch mit dem Titel „Bennu 3-D: Anatomy of an Asteroid“ verfasst, das sich mit den Details der OSIRIS-REx-Mission befasst. Aufgrund einer Reiseverpflichtung in die USA konnte May jedoch nicht dabei sein, als die NASA die Probe holte. Dennoch sandte er über NASA TV eine Glückwunschbotschaft an das Team.

In dem Video brachte May seine Begeisterung über die Probe zum Ausdruck und erklärte, dass sie das Potenzial habe, große Geheimnisse über die Entstehung des Universums, unseres Planeten und des Lebens selbst zu enthüllen. Die OSIRIS-REx-Mission war das erste Mal, dass die Vereinigten Staaten eine Probe von einem Asteroiden sammelten. Die im Jahr 2020 gewonnenen Staub- und Gesteinsproben werden Wissenschaftlern laut NASA unschätzbare Einblicke in die Entstehung der Sonne und der Planeten vor 4.5 Milliarden Jahren liefern.

Die Raumsonde nahm ihre ersten Bilder von Bennu im August 2018 auf und lieferte körnige Bilder aus einer Entfernung von etwa 1.4 Millionen Meilen. Anschließend kartierte OSIRIS-REx im Dezember 2018 den Asteroiden sorgfältig, während May, Manzoni und das Missionsteam nach einem sicheren Ort für die Entnahme der Probe suchten. Sie identifizierten schließlich einen Krater namens „Nightingale“, der sich im nördlichen Bereich des Asteroiden befand und eine Breite von 460 Fuß hatte.

NASA-Administrator Bill Nelson betonte die Bedeutung der Untersuchung des Asteroiden Bennu und betonte, dass diese über das Verständnis der Ursprünge des Lebens hinausgehe. Die Natur von Bennu als potenziell gefährlicher Asteroid bedeutet, dass die Erkenntnisse aus der Analyse der Probe unser Verständnis ähnlicher Asteroiden verbessern werden, die eine Bedrohung für die Erde darstellen könnten.

Derzeit durchläuft die Probe des Asteroiden Bennu den ersten Kurationsprozess, der aufgrund der Fülle des gesammelten Materials länger dauert als erwartet. Die NASA beschreibt den Prozess als „methodischen Start“, da sie den TAGSAM-Kopf (Touch-and-Go Sample Acquisition Mechanism) sorgfältig zerlegt.

Nach Abschluss der Probenanalyse wird die Raumsonde OSIRIS-REx zu einer neuen Mission namens OSIRIS-APEX (OSIRIS-APophis EXplorer) aufbrechen und den Asteroiden Apophis erforschen, der voraussichtlich im Jahr 20,000 in einer Entfernung von 2029 Meilen an der Erde vorbeifliegen wird. Es bleibt Es bleibt abzuwarten, ob May und Manzoni an der OSIRIS-APEX-Mission beteiligt sein werden.

In der Zwischenzeit kann das Buch „Bennu 3-D: Anatomy of an Asteroid“ von May und Manzoni über die Website der London Stereoscopic Company Ltd. erworben werden, wenn Sie weitere Einzelheiten über die Mission erfahren möchten.

Quellen:

– Originalartikel: [Quelle]

– NASA: [Quelle]