Positive Einstellung hängt mit Lernerfolg zusammen, findet eine Metastudie

Eine Metastudie des DIPF | Das Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation und andere Institutionen haben herausgefunden, dass Studierende, die eine positive Einstellung zu ihren Fähigkeiten und den Fächern haben, die sie studieren, ihre Lernziele eher erreichen. Umgekehrt haben Schüler, denen es an Vertrauen in ihre Fähigkeiten mangelt, möglicherweise Schwierigkeiten, ihre Ziele zu erreichen. Die Studie analysierte Daten aus fünf intensiven Längsschnittstudien, die tägliche Befragungen von Universitätsstudenten umfassten.

Die Ergebnisse bestätigten ein zentrales Prinzip der Motivationsforschung: dass Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, Interesse am Thema und Erfolg miteinander verknüpft sind. Die Forscher identifizierten auch einen positiven Kreislauf, bei dem Schüler, die ihre Lernziele an einem Tag erreichen, motivierter sind, am nächsten Tag weiter zu lernen. Andererseits wurde ein Teufelskreis beobachtet, wenn Lernziele nicht erreicht wurden, was zu einer verminderten Motivation und einer Tendenz zum Aufschieben führte.

Interessanterweise führte die Nichterreichung von Zielen nicht immer zu einer Negativspirale. Einige Schüler ließen sich durch Misserfolge nicht entmutigen und waren stattdessen noch entschlossener, erfolgreich zu sein. Die Studie ergab auch, dass Studierende, die sich für ihr Fach interessierten, ihre Ziele eher erreichten.

Entgegen den Erwartungen korrelierte die Lerndauer nicht mit der Lernzielerreichung. Die Forscher vermuten, dass die Wahrnehmung der Aufgabenschwierigkeit eine Rolle bei der Lerndauer spielen könnte.

Während sich die Studien auf Universitätsstudenten konzentrierten, gehen die Forscher davon aus, dass die Ergebnisse wahrscheinlich auch auf andere Altersgruppen, beispielsweise Schulkinder, anwendbar sind. Um dies zu bestätigen, wären weitere Untersuchungen erforderlich.

Insgesamt verdeutlicht die Metastudie die wichtige Rolle, die Motivation, eine positive Einstellung und Interesse am Fach für den Lernerfolg spielen. Durch die Förderung dieser Qualitäten können Pädagogen Schüler effektiv dabei unterstützen, ihre Ziele zu erreichen.

Quelle: Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation (keine URL angegeben)