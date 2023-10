Flüssigkeitslecks aus der russischen Raumstation, Besatzung sicher

By

Nach Angaben der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos ist Flüssigkeit aus dem russischen Teil der Internationalen Raumstation (ISS) ausgetreten, die Besatzung soll jedoch in Sicherheit sein. Das Leck, das im Nauka-Modul des russischen Segments auftrat, stammte aus dem externen Backup-Kühlkreislauf, der 2012 zur Station gebracht wurde. Roskosmos hat versichert, dass keine Gefahr für das umlaufende Labor besteht.

Letzten Monat kehrten zwei russische Kosmonauten und ein amerikanischer Astronaut zur Erde zurück, nachdem sie ein Jahr auf der ISS verbracht hatten. Ursprünglich war eine sechsmonatige Mission geplant, doch aufgrund unvorhergesehener Umstände wurde ihr Aufenthalt verlängert. Die Besatzung war mit einem russischen Sojus-Raumschiff zur Raumstation gereist. Während ihrer Mission kam es jedoch zu einem Leck in der Sojus, das höchstwahrscheinlich durch einen kleinen Meteoreinschlag verursacht wurde. Daraufhin startete Moskau eine weitere Rakete ohne Besatzung, um die Mission abzuschließen.

Trotz der Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und Russland wegen des Konflikts in der Ukraine verbrachten die amerikanischen und russischen Astronauten ein Jahr an Bord der ISS und schufen so einen seltenen Ort der Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern.

Der jüngste Zwischenfall mit Kühlmittellecks im russischen Teil der ISS hat Bedenken hinsichtlich der Wartung und Haltbarkeit der alternden Station aufkommen lassen. Roskosmos hat jedoch bestätigt, dass die Situation unter Kontrolle ist, und betont, dass das Leck im externen Kühlerkreislauf und nicht in den Hauptsystemen der Raumstation aufgetreten sei. Es werden rasch Maßnahmen ergriffen, um das Problem anzugehen und den weiterhin sicheren Betrieb der ISS zu gewährleisten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass im russischen Segment der Internationalen Raumstation zwar ein Flüssigkeitsleck aufgetreten ist, für die Besatzung jedoch keine unmittelbare Gefahr besteht. Dieser Vorfall erinnert an die Herausforderungen, die mit Langzeit-Weltraummissionen verbunden sind, und an die Bedeutung regelmäßiger Wartung und Überwachung.

