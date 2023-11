Enthüllung der mysteriösen Ursprünge eines alten Primaten in Nordamerika

Entdeckungen in Nebraska und China haben eine faszinierende Verbindung zwischen den beiden Regionen enthüllt – beide wurden einst vor XNUMX Millionen Jahren von einer Gruppe von Primaten bewohnt. Diese Primaten, die von Wissenschaftlern als „Lazarus“-Arten bezeichnet werden, existierten bereits vor der Ankunft moderner menschlicher Vorfahren in Nordamerika.

Im Gegensatz zu Lazarus-Arten, die nach Jahrhunderten des Verschwindens wieder auftauchen, hat der Ekgmowechashala philotau eine interessantere Geschichte. Dieser uralte Primat tauchte Millionen Jahre nach dem Verschwinden anderer nordamerikanischer Primaten wieder im Fossilienbestand auf. Forscher, die die Wurzeln des Tieres untersuchten, entdeckten Zähne und Kieferknochen, die etwa dreißig Millionen Jahre alt sind. Sie stießen auch auf eine ähnliche Kreatur, die in China als Palaeohodites naduensis bekannt ist.

Die im Journal of Human Evolution veröffentlichten Erkenntnisse des Teams geben Aufschluss über die Ursprünge dieses rätselhaften nordamerikanischen Tieres. Entgegen der landläufigen Meinung ist Ekgmowechashala kein Nachkomme oder Überbleibsel früherer Primaten in der Region. Stattdessen stammte es aus Asien und wanderte in einer kälteren Zeit nach Nordamerika, höchstwahrscheinlich über die Beringia-Landbrücke – den gleichen Weg, den die frühen Menschen Tausende von Jahren später nutzten.

Die Hauptautorin der Studie, Kathleen Rust, Paläontologin am Biodiversity Institute und Natural History Museum der University of Kansas, erklärte: „Unsere Analyse zeigt, dass Ekgmowechashala kein Überlebender früherer nordamerikanischer Primaten ist, sondern eine eigenständige Art, die aus Asien eingewandert ist.“

Chris Beard, Wirbeltierpaläontologe an der University of Kansas und Co-Autor der Studie, bestätigte diese Meinung und zog einen eindrucksvollen Vergleich: „Ekgmowechashala erscheint mehrere Millionen Jahre später wie ein treibender Revolverheld in einem Westernfilm, nur um einer zu sein.“ kurzer Blitz in der expansiven Flugbahn der Evolution.“

Die Arbeit des Forschungsteams baut auf früheren Studien auf, die auf Ekgmowechashalas asiatische Herkunft hinwiesen. Im Jahr 2015 verglich eine andere Gruppe von Wissenschaftlern Fossilien aus Oregon, South Dakota und Nebraska und kam zu dem Schluss, dass der Primat aus Asien stammte und vor etwa XNUMX Millionen Jahren nach Amerika kam. Die jüngste Forschung ging jedoch tiefer und stellte eine enge Beziehung zwischen Ekgmowechashala und der asiatischen Primatenart Palaeohodites naduensis fest und bestätigte damit effektiv die Verbindung der Lazarus-Art zu Asien.

FAQ

1. Was ist eine Lazarus-Art?

Eine Lazarus-Art bezieht sich auf eine Gruppe von Organismen, die als ausgestorben galten, aber später in freier Wildbahn wiederentdeckt wurden.

2. Wie alt sind die Zähne und Kieferknochen von Ekgmowechashala philotau?

Diese Fossilien sind etwa dreißig Millionen Jahre alt.

3. Wie wanderte Ekgmowechashala nach Nordamerika aus?

Ekgmowechashala ist wahrscheinlich während einer kälteren Periode aus Asien nach Nordamerika eingewandert, möglicherweise über die Beringia-Landbrücke.

4. Welche Beziehung besteht zwischen Ekgmowechashala und Palaeohodites naduensis?

Ekgmowechashala ist eng mit der asiatischen Primatenart Palaeohodites naduensis verwandt, was den Ursprung des nordamerikanischen Primaten in Asien bestätigt.

Quellen: Journal of Human Evolution, Gizmodo