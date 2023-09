Seltsame Lavawelten könnten die Vergangenheit der Erde erhellen, so eine Studie

Aktuelle Computersimulationen haben gezeigt, dass seltsame Lavawelten der Schlüssel zum Verständnis sein könnten, wie die Erde die wesentlichen Elemente für das Leben erlangte. Diese feurigen Planeten, die durch Ozeane aus brodelndem Magma gekennzeichnet sind, haben die Fähigkeit, flüchtige Gase tief in ihren Mänteln einzuschließen. Die Fähigkeit, diese flüchtigen Elemente in ihrem Inneren zurückzuhalten, könnte die Bewohnbarkeit eines Planeten erheblich beeinträchtigen.

Die Planetenforscherin Kiersten Boley von der Ohio State University und ihr Team führten Computersimulationen durch, um die Entwicklung von „sprudelnden Supererden“ zu untersuchen – Supererden, die von Ozeanen aus geschmolzenem Gestein und flüchtigen Gasen bedeckt sind. Durch die Konstruktion digitaler Modelle von Lavawelten mit unterschiedlicher chemischer Zusammensetzung und unterschiedlichen Oberflächentemperaturen simulierten die Forscher den Abkühlungsprozess dieser Planeten. Sie entdeckten, dass in bestimmten Szenarien eine langsam abkühlende Lavawelt erhebliche Mengen an Wasser und Kohlenstoff tief in ihrem Inneren zurückhalten könnte – entscheidende Verbindungen für die Entwicklung von Leben.

Obwohl sie exotisch klingen, sind Lavawelten in unserem Universum tatsächlich weit verbreitet. Ungefähr die Hälfte der bisher entdeckten Gesteinsplaneten sind Lavawelten und keine festen Gesteine. Diese feurigen Planeten bieten, anders als alles andere in unserem eigenen Sonnensystem, wertvolle Einblicke in die Entstehung und Entwicklung von Gesteinsplaneten.

Boleys Simulationen zeigten, dass es für diese Magmawelten mehrere Abkühlungs- und Erstarrungswege gibt, die von Faktoren wie der chemischen Zusammensetzung des Magmas und dem Vorhandensein einer Atmosphäre abhängen. Eine besondere Möglichkeit entsteht, wenn die Abkühlung in der Mitte des Magma-Ozeans beginnt und ein Oberflächen-Magma-Ozean mit einem tiefen Magmamantel und einer festen Schicht dazwischen entsteht. Flüchtige Gase wie Wasser und Kohlenstoff können aus dem Magma-Ozean entweichen und in den Weltraum gelangen, wenn der Planet keine Atmosphäre hat. Einige dieser flüchtigen Elemente können jedoch im geschmolzenen Gestein unter der festen Schicht eingeschlossen werden, wenn der Planet abkühlt. In bestimmten Fällen können diese eingeschlossenen Gase schließlich durch Risse oder Poren im Gestein an die Planetenoberfläche entweichen.

Boleys Forschung legt nahe, dass ein Planet mit der vierfachen Masse der Erde in seinem Mantel mehr als das 130-fache des Wasservorrats der Erde und das 1,000-fache des Kohlenstoffvorrats der Erde speichern könnte. Obwohl diese Lavawelten alles andere als bewohnbar sind, bieten sie wertvolle Einblicke in die Prozesse, die Planeten dazu bringen, lebensfreundliche Umgebungen zu werden.

