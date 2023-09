JWST-Beobachtungen deuten darauf hin, dass stellare Kontamination die Messungen des Exoplaneten TRAPPIST-1b beeinträchtigt

By

Neue Beobachtungen des James Webb Space Telescope (JWST) deuten darauf hin, dass das Verhalten des Muttersterns des Exoplaneten TRAPPIST-1b möglicherweise Auswirkungen auf genaue Messungen des Exoplaneten hat. Anfang dieses Jahres wurde entdeckt, dass TRAPPIST-1b, ein 40 Lichtjahre entfernter Gesteins-Exoplanet, über keine erkennbare Atmosphäre verfügt, die ihn vor der Strahlung seines Muttersterns schützt.

Die jüngsten spektroskopischen Beobachtungen im nahen Infrarotbereich des JWST unter der Leitung der Astronomin Olivia Lim von der Universität Montreal legen nahe, dass Sternkontamination zu falschen Entdeckungen von Molekülen führen kann, die nicht tatsächlich mit dem Exoplaneten in Zusammenhang stehen. Ryan MacDonald, Astrophysiker an der University of Michigan, erklärt, dass der Stern der dominierende Faktor bei den Beobachtungen ist und auch andere Planeten im System beeinflusst.

Die durch Sternflecken und Faculae verursachten Helligkeitsschwankungen eines Sterns können einen erheblichen Einfluss auf spektroskopische Untersuchungen der Atmosphären von Exoplaneten haben. Wenn ein Exoplanet vor seinem Wirtsstern vorbeizieht, wird das Licht des Sterns leicht gedämpft, sodass Wissenschaftler Veränderungen im Lichtspektrum untersuchen können, die das Vorhandensein bestimmter Moleküle bestimmen können. Die jüngsten Beobachtungen zeigen jedoch, dass Sternaktivitäten wie Flares und andere unvorhersehbare Ereignisse die spektroskopischen Daten verunreinigen können.

Um eine genaue Interpretation der Daten zu gewährleisten, modellierte das Forschungsteam die Sternkontamination und führte Analysen der Daten sowohl mit als auch ohne entfernte Kontamination durch. Beide Ergebnisse zeigten, dass das Spektrum mit TRAPPIST-1b dem Spektrum ohne TRAPPIST-XNUMXb ähnelte, was frühere Erkenntnisse bestätigte, dass der Exoplanet keine Atmosphäre hat.

Diese Erkenntnisse sind von entscheidender Bedeutung, da das TRAPPIST-1-System sieben Exoplaneten enthält und drei davon in der bewohnbaren Zone des Sterns liegen. Mit dem Wissen, dass Sternkontamination die Ergebnisse beeinflussen könnte, können Wissenschaftler dies nun bei der Untersuchung dieser potenziell bewohnbaren Planeten berücksichtigen.

Weitere theoretische Arbeiten und/oder Beobachtungen des Wirtssterns sind notwendig, um den Beitrag der Sternkontamination zu zukünftigen Transmissionsspektren besser zu verstehen.

– Exoplaneten: Planeten, die einen Stern außerhalb unseres Sonnensystems umkreisen.

– Photometrische Beobachtungen im mittleren Infrarotbereich: Messungen der Intensität des von einem Objekt emittierten Infrarotlichts in einem bestimmten Wellenlängenbereich.

– Spektroskopische Beobachtungen im Nahinfrarotbereich: Analyse der Wechselwirkung zwischen Licht und Materie im Nahinfrarotbereich, um Informationen über die Zusammensetzung und Eigenschaften von Objekten zu gewinnen.

– Spektroskopische Beobachtungen: Die Untersuchung der Wechselwirkung zwischen elektromagnetischer Strahlung und Materie, die zur Bestimmung der Zusammensetzung und Eigenschaften von Objekten durch Analyse ihres emittierten oder absorbierten Lichts verwendet wird.

– Sternkontamination: Störungen durch Helligkeits- und Aktivitätsschwankungen eines Sterns bei der Beobachtung eines Exoplaneten.

– The Astrophysical Journal Letters: Eine von Experten begutachtete wissenschaftliche Zeitschrift, die Forschungsergebnisse in den Bereichen Astrophysik und Astronomie veröffentlicht.

