Der letzte Supermond des Jahres 2023 wird den Nachthimmel erhellen

Der letzte Supermond des Jahres 2023 wird am Freitagabend den Nachthimmel zieren und Sternguckern einen herrlichen Anblick bieten. Dieses als Supermond bekannte Himmelsphänomen tritt auf, wenn der Mond der Erde am nächsten ist, was zu einer 30-prozentigen Helligkeitssteigerung im Vergleich zu seinem am weitesten entfernten Punkt führt. Dadurch wird er zum größten und hellsten Vollmond, der mit bloßem Auge sichtbar ist.

Astronomy Ireland hat die Menschen ermutigt, sich nach draußen zu begeben und diesem beeindruckenden Ereignis beizuwohnen, und versichert, dass das Spektakel auch am Samstag noch zu sehen sein wird, wenn auch in etwas geringerem Maße. David Moore, Herausgeber des Astronomy Ireland Magazine, erklärt, dass der diesjährige Erntemond auch der vierte und letzte Supermond des Jahres 4 ist, was ihn zu einem einzigartigen und aufregenden Ereignis für Astronomiebegeisterte macht.

Der ideale Zeitpunkt, um den Supermond zu beobachten, ist der Mondaufgang, der mit dem Untergang der Sonne zusammenfällt. Dann ist die Mondtäuschung am stärksten und es entsteht ein optischer Effekt, der den Mond für das menschliche Auge noch größer erscheinen lässt. Wenn der Mondaufgang mit verschiedenen architektonischen Strukturen, Naturlandschaften oder sogar mit geliebten Menschen zusammenfällt, können atemberaubende und kreative Fotos entstehen.

Das Magazin Astronomy Ireland hat Einzelpersonen gebeten, ihre Fotos oder schriftlichen Beobachtungen zur Veröffentlichung in einem Sonderbericht über das Ereignis beizusteuern. Die Organisation hofft, dass Menschen aus dem ganzen Land ihre besten Bilder einsenden, um sie in der kommenden Supermoon-Ausgabe zu präsentieren.

In Irland ist die beste Zeit, den Mond zu beobachten, am Freitag ab 7:18 Uhr. Am Samstag ist der Mondaufgang für 7:31 Uhr geplant. Lassen Sie sich dieses bemerkenswerte Himmelsschauspiel nicht entgehen – nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um die Schönheit und das Wunder des letzten Supermondes im Jahr 2023 zu genießen.