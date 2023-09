Der Erntemond: Ein spektakulärer himmlischer Genuss

Für viele Menschen ist die Ankunft des Herbstes durch die wechselnden Farben der Blätter, das Verlangen nach Kürbisgewürzen und gemütliches Pulloverwetter gekennzeichnet. Für Himmelsbeobachter gibt es jedoch noch ein besonderes Vergnügen. Der Erntemond, der Abschluss der diesjährigen vierteiligen Supermoon-Serie, wird am Donnerstagabend den Nachthimmel zieren.

Der Erntemond ist für seinen kürbisähnlichen Orange- und Rotton bekannt, obwohl dies kein einzigartiges Merkmal dieses bestimmten Monats ist. Tatsächlich erscheinen alle Vollmonde orange und wir erleben jedes Jahr insgesamt 13 Vollmonde.

Der diesjährige Erntemond wird zwei Tage nach Erreichen des Perigäums stattfinden, dem Punkt seiner Umlaufbahn, an dem er der Erde am nächsten ist. Nach Angaben der NASA wird der Mond während des Erntemondes etwa 224,657 Meilen von uns entfernt sein, verglichen mit seiner durchschnittlichen Entfernung von 238,000 Meilen.

Der Begriff „Erntemond“ bezieht sich auf den Vollmond, der der Herbst-Tagundnachtgleiche, dem offiziellen Beginn der Herbstsaison, am nächsten fällt. Traditionell sorgte dieser Mondaufgang für zusätzliches Licht für die Bauern, die spät auf den Feldern arbeiteten, um ihre Ernte einzubringen, daher der Name „Erntemond“.

Neben seiner Bedeutung für Landwirte übt der Erntemond seit langem eine Faszination auf Himmelsbeobachter aus. Sein atemberaubendes Aussehen und seine Nähe zur Erde machen ihn zu einem unvergesslichen himmlischen Ereignis.

Vergessen Sie also nicht, am Donnerstagabend in den Nachthimmel zu schauen und die Schönheit des Erntemondes zu erleben. Es ist eine perfekte Gelegenheit, die Wunder des Universums zu bewundern und die magische Herbstsaison zu genießen.

Definitionen:

– Erntemond: Der Vollmond, der der Herbst-Tagundnachtgleiche am nächsten fällt und den Landwirten, die spät auf den Feldern arbeiten, zusätzliches Licht bietet.

– Perigäum: der Punkt in der Umlaufbahn des Mondes, an dem er der Erde am nächsten ist.

- AFP