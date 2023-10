Gigantischer Supermond erleuchtet den irischen Himmel

By

Sterngucker in Irland erwartet heute Abend ein spektakuläres Schauspiel, wenn der letzte Supermond des Jahres 2023 den Nachthimmel ziert. Dieses Phänomen tritt auf, wenn sich ein Vollmond auf seiner Umlaufbahn am nächsten Punkt zur Erde befindet. Laut David Moore, dem Gründer von Astronomy Ireland, wird der Mond so ungewöhnlich nah sein, dass er mit bloßem Auge sichtbar sein wird, ohne dass ein Fernglas erforderlich ist.

Der heutige Mond ist nicht nur ein Supermond, sondern auch als Erntemond bekannt. In der Antike nutzten Bauern den Mondaufgang, um den besten Zeitpunkt für die nächtliche Einbringung ihrer Ernte zu bestimmen. Dieser besondere Erntemond wird etwa 30 % heller als gewöhnlich sein, was das beeindruckende Schauspiel noch verstärkt.

Der Mond erscheint jede Nacht etwa 15 Minuten später und wird heute Abend voraussichtlich um 7:31 Uhr aufgehen. Moore schlägt vor, dass die beste Zeit zur Mondbeobachtung zwischen 7:30 und 8:00 Uhr liegt, insbesondere für diejenigen an der Südwestküste, während diejenigen im Nordwesten weitere 10 Minuten warten sollten.

Ein Supermond entsteht, wenn die Umlaufbahn des Mondes der Erde am nächsten ist und gleichzeitig Vollmond ist. Dieses seltene Ereignis ereignete sich im vergangenen Jahr dreimal, jeweils im Juli, August und erneut im August. Der heutige Supermond ist noch einzigartiger, da auch Jupiter direkt über dem Mond sichtbar sein wird.

Um dieses himmlische Wunder zu erleben, ist keine besondere Ausrüstung erforderlich. Der Mond wird groß genug sein, um mit bloßem Auge gesehen zu werden. Wenn Sie jedoch einen genaueren Blick darauf werfen möchten, können Sie mit einem Teleskop oder durch Heranzoomen mit Ihrer Telefonkamera eine detailliertere Ansicht erhalten.

Astronomy Ireland lädt Menschen ein, ihre Fotos vom Supermond heute Abend einzusenden, damit sie möglicherweise in ihrem Magazin veröffentlicht werden. Um Ihre Fotos einzureichen, senden Sie eine E-Mail [E-Mail geschützt].

