Atemberaubendes Bild zeigt Sternspuren am Paranal-Observatorium der ESO

Die Europäische Südsternwarte (ESO) hat ein atemberaubendes neues Bild veröffentlicht, das die faszinierenden Spuren der Sterne am Nachthimmel einfängt. Das Foto wurde am Paranal-Observatorium der ESO in der chilenischen Atacama-Wüste aufgenommen und zeigt die Schönheit der Langzeitbelichtungsfotografie.

Das Paranal-Observatorium beherbergt das Very Large Telescope (VLT), das aus vier Hauptteleskopen und vier Hilfsteleskopen besteht. Im Vordergrund des Bildes ist ein kleineres, bewegliches Hilfsteleskop zu erkennen. Astronomen nutzten eine Langzeitbelichtungstechnik, um den Nachthimmel über mehrere Stunden hinweg zu fotografieren, was zu einem atemberaubenden Nachzieheffekt führte, bei dem das Sternenlicht Bögen über den Teleskopen des Observatoriums zu bilden scheint.

Auf dem Bild sind zwei leuchtend orangefarbene Laser zu sehen, die von einem der Hauptteleskope ausgehen. Diese als Laserleitsterne bekannten Laser sind für die Korrektur der durch die turbulente Erdatmosphäre verursachten Verzerrung des Sternenlichts von entscheidender Bedeutung. Durch die Anregung von Natriumatomen in der oberen Schicht der Atmosphäre erzeugen die Laser künstliche Sterne, die als Referenzpunkte für bodengestützte Teleskope dienen. Dadurch können Astronomen atmosphärische Turbulenzen ausgleichen und schärfere Bilder des Himmels erhalten.

Beamte der ESO erklären, dass die Laserstrahlen aufgrund der langen Belichtungsdauer, während der das Teleskop neu positioniert wurde, um verschiedene Ziele am Himmel zu beobachten, in entgegengesetzte Richtungen gerichtet sind. Die verwendeten Laser liefern beeindruckende 22 Watt Leistung, etwa das 4000-fache der maximalen Leistung eines Laserpointers.

Das neue Bild erinnert an die ständige Rotation der Erde um ihre Achse. Während wir Sterne normalerweise als einzelne Lichtpunkte wahrnehmen, fangen die hier abgebildeten Sternspuren die rotierende Bewegung des Himmels relativ zum Hintergrund der Sterne ein.

Zusammenfassend bietet das Bild vom Paranal-Observatorium der ESO einen fesselnden Einblick in die faszinierende Schönheit des Nachthimmels. Mithilfe von Langzeitbelichtungsfotografie und Laserleitsternen navigieren Astronomen durch die turbulente Atmosphäre der Erde, um klarere und schärfere Bilder unserer himmlischen Umgebung aufzunehmen.

