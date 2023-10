Lasergyroskop verfolgt Schwankungen der Erdrotation in Echtzeit

Forscher in Deutschland und Neuseeland haben ein Lasergyroskop entwickelt, das Schwankungen der Erdrotation nahezu in Echtzeit genau verfolgen kann. Die Technik ist einfacher als aktuelle Methoden und könnte Einblicke in Phänomene liefern, die die Schwankungen verursachen, wie etwa Verschiebungen der Meeresströmungen.

Die Rotation der Erde unterliegt geringfügigen Schwankungen in Geschwindigkeit und Richtung. Einige dieser Schwankungen sind gut verstanden, beispielsweise diejenigen, die durch die Gezeitenkräfte von Mond und Sonne verursacht werden. Andere hingegen, wie etwa der Impulsaustausch zwischen der festen Erde und ihrer Umgebung, sind nicht gut verstanden. Diese Effekte können durch Klimaereignisse wie El Niño entstehen, die die Meeresströmungen verändern. Die Messung dieser Schwankungen der Erdrotation könnte wichtige Prozesse in der Atmosphäre aufdecken.

Bei den meisten Rotationsstudien werden Daten aus globalen Satellitennavigationssystemen, radioastronomischen Beobachtungen und Laserentfernungsmessungen kombiniert. Aufgrund der Komplexität der Kombination dieser Techniken kann jedoch nur eine Messung pro Tag durchgeführt werden.

Ein Forscherteam der Technischen Universität München hat ein Lasergyroskop entwickelt, das diese winzigen Schwankungen nahezu in Echtzeit messen kann. Ihr Instrument, das in einen großen Raum passt, besteht aus einem optischen Hohlraum, der das Licht auf einer quadratischen Bahn leitet. Laserstrahlen werden in entgegengesetzte Richtungen durch den Hohlraum geschickt und erzeugen so ein Ringlasergyroskop. Eine Drehung des Gyroskops beeinflusst das Interferenzmuster, das bei der Kombination der beiden Strahlen entsteht, und ermöglicht es den Forschern, die Schwankungen der Erdrotation zu messen.

Bei der Entwicklung des Lasergyroskops stand das Team vor mehreren Herausforderungen. Sie mussten sicherstellen, dass es empfindlich genug ist, um Abweichungen von nur drei Teilen pro Milliarde der Rotationsgeschwindigkeit der Erde aufzulösen. Sie mussten sich auch mit Stabilitätsproblemen befassen und Methoden zur Korrektur von Fehlern entwickeln, die durch die unterschiedliche Ausrichtung der Erdrotationsachse verursacht wurden.

Die Forscher haben diese Herausforderungen erfolgreich gemeistert und können nun die Rotationsgeschwindigkeit der Erde über 120 Tage hinweg mit einer Auflösung von nur wenigen Millisekunden überwachen. Dadurch können sie Schwankungen in der Tageslänge kontinuierlich und in Echtzeit verfolgen. Das nächste Ziel besteht darin, die Stabilität des Gyroskops weiter zu erhöhen, um den saisonalen Effekt von Impulsübertragungen zu erfassen.

Diese Forschung bietet eine neue und einfachere Methode zur Messung von Schwankungen der Erdrotation und liefert wertvolle Einblicke in die Prozesse, die unseren Planeten und seine Atmosphäre beeinflussen.

Quelle:

Nature Photonics