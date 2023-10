Alte Baumringe enthüllen Hinweise auf den stärksten Sonnensturm aller Zeiten

Eine aktuelle Studie unter der Leitung von Edouard Bard vom Collège de France hat Hinweise auf den möglicherweise stärksten Sonnenstrahlungssturm aller Zeiten gefunden. Das Forschungsteam analysierte den Kohlenstoff-14-Gehalt in vergrabenen Kiefern und verifizierte die Quelle anhand von Beryllium-10-Isotopen, die in grönländischen Eisbohrkernen gefunden wurden. Diese Baumringe liefern wertvolle Einblicke in das Verhalten der Sonne in der fernen Vergangenheit.

Der in den vergrabenen Kiefern festgestellte Anstieg des Kohlenstoff-14-Gehalts lässt auf die Existenz eines beispiellosen Sonnenstrahlungssturms schließen. Sonnenstrahlungsstürme werden durch Sonneneruptionen und koronale Massenauswürfe verursacht. Daher deutet der intensive Sonnenstrahlungssturm auf das Auftreten des stärksten bisher dokumentierten Weltraumwetterereignisses hin.

Zusätzlich zu diesem bedeutenden Fund identifizierten die Forscher in ihren Baumringdaten noch ein weiteres Ereignis. Dieses Ereignis war zwar nicht so extrem wie der 14,300 Jahre alte Anstieg, dauerte jedoch etwa 100 Jahre, von 14,000 bis 13,900 Jahren. Das Team vermutet, dass dieses Ereignis ein extremes Minimum der Sonnenaktivität darstellt, ähnlich dem im 17. Jahrhundert beobachteten Maunder-Minimum.

Es wird angenommen, dass der Anstieg des Kohlenstoff-14-Gehalts während dieser Zeiträume auf ein weniger aktives Sonnenmagnetfeld zurückzuführen ist, das mehr energiereiche galaktische kosmische Strahlung in das Sonnensystem ermöglicht. Wenn diese kosmische Strahlung mit der Erdatmosphäre interagiert, lösen sie ähnliche Reaktionen wie die kosmische Strahlung der Sonne aus.

Diese Studie unterstreicht die Bedeutung der Verwendung von Baumringdaten in Verbindung mit Eiskernen, um ein besseres Verständnis der Sonnenaktivität im Laufe der Geschichte zu erlangen. Obwohl direkte instrumentelle Messungen der Sonnenaktivität erst seit dem 17. Jahrhundert verfügbar sind, liefern Baumringe und Eisbohrkerne wertvolle Einblicke in das Verhalten der Sonne in der ferneren Vergangenheit.

