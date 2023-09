NASA-Kapsel mit den größten Asteroidenproben landet erfolgreich in der Wüste von Utah

By

Eine NASA-Raumkapsel mit den größten Bodenproben, die jemals von der Oberfläche eines Asteroiden gesammelt wurden, ist erfolgreich in der Wüste von Utah gelandet. Die Raumsonde Osiris-Rex gab die Probenkapsel während eines Vorbeiflugs an der Erde ab, bevor sie mit dem Fallschirm zu einem abgelegenen militärischen Land abstürzte. Das Bergungsteam bestätigte, dass die Kapsel intakt war und nicht durchbrochen worden war.

Die vom kohlenstoffreichen Asteroiden Bennu gesammelten Proben stellen den größten Transport von Asteroidenmaterial jenseits des Mondes dar. Wissenschaftler schätzen, dass die Kapsel mindestens eine Tasse Trümmer enthält. Die aus diesen Proben gewonnenen Daten werden dazu beitragen, künftig potenziell gefährliche Asteroiden zu verstehen und abzuwehren. Bennu, der als „erdnahes Objekt“ eingestuft ist, wird voraussichtlich im Jahr 2182 der Erde gefährlich nahe kommen.

Osiris-Rex, das Mutterschiff, startete seine Mission im Jahr 2016 und erreichte Bennu zwei Jahre später. Mithilfe eines Vakuums sammelte es im Jahr 2020 Trümmer aus dem kleinen rundlichen Weltraumgestein ein. Nach einer Reise von 6.2 Milliarden Kilometern kehrte die Raumsonde mit der Probenkapsel zur Erde zurück.

Die NASA plant, die Proben in ein neues Labor im Johnson Space Center in Houston zu transportieren, wo sie zusammen mit den von den Apollo-Astronauten gesammelten Mondgesteinen untersucht werden. Die Öffnung des Behälters in Houston wird das wahre Ausmaß der Proben offenbaren, da sich die Wissenschaftler über die genaue Menge, die darin enthalten ist, nicht sicher sind.

Die erhaltenen Bausteine ​​aus den Asteroidenproben sollen wertvolle Einblicke in die Entstehung der Erde und des Lebens selbst liefern. Japan ist das einzige andere Land, dem es gelungen ist, Asteroidenproben zurückzubringen und in zwei Missionen etwa einen Teelöffel Material zu sammeln.

Insgesamt stellt die erfolgreiche Landung der NASA-Kapsel einen historischen Erfolg in der Weltraumforschung dar, der uns dem Verständnis der Geheimnisse unseres Sonnensystems und der Eindämmung potenzieller Asteroidenbedrohungen näher bringt.

