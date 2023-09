Die größte jemals gesammelte Asteroidenprobe kehrt zur Erde zurück

By

Asteroidenbrocken, die wertvolle Einblicke in die Frühzeit unseres Sonnensystems und den Ursprung des Wassers auf der Erde liefern könnten, sollen in der Wüste von Utah landen. Dies ist der Höhepunkt der OSIRIS-REx-Mission der NASA, deren Ziel es war, eine umfangreiche Gesteins- und Staubprobe vom erdnahen Asteroiden Bennu zu sammeln. Das Raumschiff hat seine Probe im Jahr 2020 erfolgreich erhalten und wird am Sonntag eine Kapsel mit der Probe freigeben.

Die gesammelte Probe wird Wissenschaftlern einen Einblick in die Zusammensetzung der Materialien geben, die während der Entstehung unseres Sonnensystems vorhanden waren. Forscher glauben, dass Asteroiden wie Bennu seit den Anfängen unserer kosmischen Nachbarschaft relativ unverändert geblieben sind. Die geborgenen Gesteine ​​werden untersucht, um künftige Erkundungen zu unterstützen und Aufschluss darüber zu geben, wie Asteroiden möglicherweise zur Bildung der Gesteinsteile der Erde sowie zur Wasserversorgung unseres Planeten beigetragen haben.

Der Behälter mit der etwa 250 Gramm schweren Probe wird mit einer Geschwindigkeit von etwa 27,000 Meilen pro Stunde auf die Erde herabsinken. Beim Eintritt in die Erdatmosphäre wird es Temperaturen von etwa 5,000 Grad Fahrenheit ausgesetzt sein. Um die Probe vor dem Verbrennen zu schützen, ist die Kapsel mit einem Hitzeschild ausgestattet. Nach dem Einsatz von Fallschirmen zur Verlangsamung des Sinkflugs wird erwartet, dass die Kapsel sanft in Utah aufsetzt.

Nach dem Aufsetzen werden Vorkehrungen getroffen, um sicherzustellen, dass die Probe nicht kontaminiert ist. Sobald diese Verfahren abgeschlossen sind, wird die Probe zum Johnson Space Center der NASA in Houston transportiert, wo sie im Oktober der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Die Mission könnte Auswirkungen auf die zukünftige Erforschung von Asteroiden und die Möglichkeit haben, Asteroiden als Ressourcen zu nutzen.

Quellen: Phys.org, Bloomberg