Großflächig gebogener Radiojet im Galaxienhaufen Abell 514 entdeckt

Ein Team von Astronomen der Yonsei-Universität in Seoul, Südkorea, hat im Galaxienhaufen Abell 514 eine faszinierende Entdeckung gemacht. Mit dem modernisierten Giant Meterewave Radio Telescope (uGMRT) beobachteten die Forscher niederfrequente Radioemissionen und entdeckten eine großräumige gebogener Funkstrahl.

Galaxienhaufen sind riesige Strukturen aus Tausenden von Galaxien, die durch die Schwerkraft zusammengehalten werden. Das Verständnis der Entstehung und Entwicklung dieser Cluster kann wertvolle Einblicke in die großräumige Struktur des Universums liefern. Abell 514 ist ein verschmelzender Galaxienhaufen mit einer Masse von etwa 300 Billionen Sonnenmassen und einer Rotverschiebung von 0.07.

Das Team führte Funkbeobachtungen von Abell 514 mit dem uGMRT in drei Frequenzbändern durch. Sie fanden heraus, dass die Radioemissionen einer der Radiogalaxien des Clusters, PKS 0446-20, vom aktiven galaktischen Kern (AGN) stammen und sich in Richtung der südlichen Peripherie des Clusters erstrecken. Der gebogene Jet erstreckt sich über eine Entfernung von etwa 2.3 Millionen Lichtjahren.

Die Beobachtungen brachten auch interessante Strukturen innerhalb des Clusters zu Tage. Die beiden Funkkeulen von PKS 0446-20 sind durch eine 1,300 Lichtjahre lange Nord-Süd-Struktur verbunden, die als „Brücke“ bekannt ist. Vom südlichen Ende der Brücke erstreckt sich ein konkaver, 1,000 Lichtjahre langer Bogen in Richtung des Clusterzentrums. Das östliche Ende des Bogens scheint das nördliche Ende eines 1,300 Lichtjahre langen Schweifs zu berühren.

Die Forscher entdeckten außerdem eine Diskontinuität in der Helligkeit der Röntgenoberfläche und eine hohe Polarisation am Ort der ausgedehnten Radioemission in Abell 514. Sie führen diesen Befund auf die Umverteilung von Jet-Plasma entlang der Kaltfront einer kürzlichen Clusterverschmelzung zurück. Nach Angaben des Teams erfolgt diese Umverteilung, wenn sich eine passive Plasmablase, die während einer außeraxialen Clusterverschmelzung injiziert wird, entlang der Kaltfront des einfallenden Clusters ausdehnt.

Diese Studie liefert wertvolle Einblicke in Radioemissionen und strukturelle Merkmale innerhalb von Galaxienhaufen. Weitere Forschung und Analyse werden dazu beitragen, unser Verständnis dieser Phänomene und ihrer Auswirkungen auf die Entstehung und Entwicklung großräumiger Strukturen im Universum zu vertiefen.

Quelle: arXiv (DOI: 10.48550/arxiv.2310.00914)

Zitat: „Großräumiger gebogener Radiojet im Galaxienhaufen Abell 514 entdeckt“ (2023, 9. Oktober). Abgerufen am 9. Oktober 2023 von [Quell-URL]