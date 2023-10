Der Kommunikationssatellit BlueWalker 3 bedroht astronomische Beobachtungen

By

Eine kürzlich in Nature veröffentlichte Studie hat ergeben, dass BlueWalker 3, ein Prototyp eines Satelliten, der vom texanischen Startup AST SpaceMobile gestartet wurde, bei Astronomen Anlass zur Sorge gibt. Der Satellit, der Teil eines größeren Plans zur Errichtung von Mobilfunkmasten im Weltraum ist, stört bereits die erdgestützte Beobachtung des Universums.

BlueWalker 3 ist der erste von fast 100 Satelliten, die eine Orbitalkonstellation bilden werden. Die Studie sammelte Beobachtungen von Profi- und Amateurastronomen aus der ganzen Welt und kam zu dem Ergebnis, dass der Satellit so hell erschien wie zwei der zehn hellsten Sterne am Nachthimmel. Eine der größten Sorgen besteht darin, dass diese Satelliten Sonnenlicht zur Erde zurückreflektieren, was möglicherweise zu Streifen auf astronomischen Bildern führt und wissenschaftliche Daten beeinträchtigt. Sie können auch die Radioastronomie stören und Breitbandempfänger und nahegelegene geschützte Radioastronomiebänder beeinträchtigen.

Andere Unternehmen wie SpaceX, Amazon und OneWeb schicken ebenfalls große Mengen an Satelliten in eine erdnahe Umlaufbahn. Dieser Trend zu immer größeren und helleren Satelliten stellt eine erhebliche Bedrohung für die astronomische Sicht dar. Aktuelle Empfehlungen der Internationalen Astronomischen Union (IAU) zur Abschwächung der Auswirkungen von Satelliten auf die Sicht werden von diesen Satelliten nicht erfüllt.

Obwohl es derzeit keine offiziellen Vorschriften zur Satellitenhelligkeit gibt, haben Unternehmen wie SpaceX Gespräche mit der IAU geführt, um dieses Problem anzugehen. AST SpaceMobile, das Unternehmen hinter BlueWalker 3, arbeitet außerdem mit der NASA und Astronomiegruppen zusammen, um Möglichkeiten zu finden, die Auswirkungen des Satelliten auf astronomische Beobachtungen abzumildern. Sie prüfen mögliche betriebliche Eingriffe, vermeiden Sendungen in sensiblen Gebieten und reduzieren durch Flugmanöver die Helligkeit des Satelliten.

Die Autoren der Studie empfehlen, die Auswirkungen von Satelliten auf die Astronomie bei der Genehmigung ihres Starts zu berücksichtigen. Es ist von entscheidender Bedeutung, ein Gleichgewicht zwischen den Vorteilen der Satellitenkommunikation und der Erhaltung astronomischer Beobachtungen zu finden.