Große Pflanzenfresser spielen eine entscheidende Rolle für die Baumvielfalt und Biodiversität

Anhand globaler Satellitendaten hat ein Forschungsteam herausgefunden, dass große Pflanzenfresser wie Elefanten, Bisons und Elche erheblich zur Baumvielfalt in Schutzgebieten auf der ganzen Welt beitragen. Die in der Fachzeitschrift One Earth veröffentlichte Studie betont, wie wichtig es ist, artenreiche und widerstandsfähige Ökosysteme zu erhalten, um die Artenvielfalt zu bewahren und den Klimawandel abzumildern.

Das Forschungsteam, dem Wissenschaftler der Universitäten Lund und Aarhus angehörten, analysierte das Zusammenspiel zwischen der Anzahl großer Pflanzenfresser und der Vielfalt der Bäume in Schutzgebieten weltweit. Die Ergebnisse zeigten, dass Regionen mit zahlreichen großen Pflanzenfressern eine variablere Baumbedeckung aufweisen als Gebiete ohne diese Tiere. Es wird erwartet, dass diese Variabilität in der Baumbedeckung der gesamten Artenvielfalt zugute kommt.

Die Anwesenheit großer Pflanzenfresser spielt eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung natürlicher Landschaften. Sie fressen Vegetation und erzeugen physikalische Störungen, die zu einer vielfältigen Vegetationsstruktur führen. Diese Vielfalt bietet einen reichhaltigen Lebensraum für viele andere Arten und unterstreicht die entscheidende Rolle, die große Pflanzenfresser bei der Beeinflussung der Artenvielfalt spielen.

Die Studie unterstreicht die Notwendigkeit, große Pflanzenfresser in Wiederherstellungs- und Schutzstrategien zu integrieren. Durch die Berücksichtigung der ökologischen Auswirkungen der Megafauna können Landverwalter und politische Entscheidungsträger die komplexe Dynamik von Ökosystemen besser verstehen und wirksamere Schutzmaßnahmen umsetzen. Die Forscher argumentieren, dass dieser Aspekt im Rahmen einer nachhaltigen Landbewirtschaftung oft vernachlässigt wird.

Da sich die Welt auf die Bekämpfung des Klimawandels und des Verlusts der biologischen Vielfalt konzentriert, fordert die Studie eine breitere und differenziertere Diskussion über Ökosystemmanagement und -schutz. Die Vereinten Nationen haben die 2020er Jahre zum Jahrzehnt der Wiederherstellung von Ökosystemen erklärt, mit dem Ziel, bis zu 100,000 Quadratkilometer Natur wiederherzustellen. Um dies zu erreichen, betonen die Forscher, wie wichtig es ist, große Pflanzenfresser zu schützen und zu erhalten, da sie zur Kohlenstoffbindung und zur Schaffung vielfältiger Lebensräume beitragen.

Diese Forschung verdeutlicht die komplexe Beziehung zwischen großen Pflanzenfressern, der Baumvielfalt und der gesamten Artenvielfalt. Indem wir die Rolle dieser Tiere bei der Gestaltung von Landschaften anerkennen, können wir ihren Schutz besser priorisieren und den Erhalt blühender Ökosysteme sicherstellen.

