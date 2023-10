By

Rick Fox, die zum Schauspieler gewordene Legende der NBA Lakers, ist CEO und Mitbegründer des nachhaltigen Baustoff-Startups Partanna geworden. Das Unternehmen hat einen alternativen Beton entwickelt, der Kohlendioxid (CO2) aus der Luft einfangen kann und so eine Lösung für die erheblichen Treibhausgasemissionen bietet, die mit der herkömmlichen Betonproduktion einhergehen. Das neue Material, das aus Sole aus Entsalzungsanlagen und Schlacke, einem Nebenprodukt der Stahlproduktion, hergestellt wird, macht kohlenstoffintensiven Zement überflüssig. Die Mischung von Partanna kann bei Umgebungstemperaturen aushärten, wodurch der Energieverbrauch während der Produktion gesenkt wird. Die Bindemittelbestandteile im Material absorbieren CO2 aus der Luft und binden es im Material, auch nach dem Abriss des Bauwerks.

Das erste Haus, das mit Partannas alternativem Beton gebaut wurde, wurde auf den Bahamas vorgestellt, und das Unternehmen plant den Bau von 999 weiteren. Die Bahamas, die 2019 vom Hurrikan Dorian schwer getroffen wurden, arbeiten mit Partanna zusammen, um 1,000 Häuser aus dem CO2-negativen Material zu bauen. Durch den Bau dieser Häuser wird erwartet, dass die Umweltverschmutzung durch die Bauindustrie erheblich verringert wird. Partanna behauptet, dass sein Material pro Jahr so ​​viel CO5,200 bindet wie XNUMX alte Bäume, was es zu einer attraktiven Option für Bemühungen zur COXNUMX-Reduzierung macht.

Während die Verwendung von Bäumen zur CO2-Zählung aufgrund von Verifizierungsproblemen auf Kritik stößt, behauptet Partanna, dass seine Fähigkeiten zur COXNUMX-Abscheidung besser quantifizierbar seien. Das Unternehmen hat sich mit der Zertifizierungsorganisation für Emissionszertifikate, Verra, zusammengetan, um seine Emissionszertifikate zu überprüfen. Experten fordern das Unternehmen jedoch dringend auf, seine Daten weiterzugeben, um eine umfassende Bewertung seines ökologischen Fußabdrucks und seiner Skalierbarkeit zu ermöglichen. Auch andere Unternehmen und Organisationen arbeiten an nachhaltigen Alternativen zu herkömmlichem Beton, was auf ein zunehmendes Interesse an der Reduzierung der Umweltauswirkungen der Bauindustrie hinweist.

