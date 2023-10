Rick Fox‘ Startup Partanna stellt nachhaltiges Betonhaus auf den Bahamas vor

By

Rick Fox, ehemaliger Star und Schauspieler der NBA Lakers, hat sich als CEO und Mitbegründer von Partanna, einem Startup, das sich auf die Revolutionierung der Betonindustrie konzentriert, in die Welt der nachhaltigen Baumaterialien gewagt. Das Unternehmen hat kürzlich sein erstes Haus auf den Bahamas vorgestellt, das aus einem innovativen Alternativbeton gebaut wurde, der Kohlendioxid (CO2) aus der Luft auffangen und einschließen kann. Ziel ist es, 999 weitere Häuser aus diesem nachhaltigen Material zu bauen, um die baubedingte Umweltverschmutzung zu reduzieren und den Klimawandel zu bekämpfen.

Es ist seit langem bekannt, dass die Herstellung von herkömmlichem Beton einen erheblichen Beitrag zu den Treibhausgasemissionen leistet. Insbesondere Zement ist für über 8 % der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich. Motiviert durch die Verwüstung durch Hurrikan Dorian auf den Bahamas im Jahr 2019 suchte Rick Fox nach innovativen Lösungen, um den Auswirkungen des Klimawandels zu begegnen. Gemeinsam mit Materialwissenschaftlern entwickelte er eine Betonmischung, die den Einsatz von kohlenstoffintensivem Zement überflüssig macht. Stattdessen werden Sole aus Entsalzungsanlagen und ein Nebenprodukt der Stahlproduktion namens Schlacke genutzt. Durch den Verzicht auf Zement reduziert Partannas Beton die CO2-Emissionen erheblich.

Im Gegensatz zu herkömmlichem Beton härtet der von Partanna entwickelte alternative Beton bei Umgebungstemperaturen aus und benötigt weniger Energie. Es enthält außerdem Bindemittelbestandteile, die CO2 aus der Luft absorbieren und im Material einschließen. Selbst wenn ein aus diesem Beton hergestelltes Bauwerk irgendwann abgerissen wird, verbleibt das eingefangene CO2 im Material und kann so als Zuschlagstoff für die Herstellung von nachhaltigerem Beton wiederverwendet werden. Partanna bezeichnet seinen Beton als „kohlenstoffnegativ“ und behauptet, dass das kürzlich errichtete 1,250 Quadratmeter große Haus so viel CO2 gebunden hat wie 5,200 alte Bäume in einem Jahr.

Um die Glaubwürdigkeit zu gewährleisten, hat Partanna die Zertifizierung von Verra erhalten, einem führenden Zertifizierer für COXNUMX-Gutschriften. Allerdings muss das Unternehmen seine Daten transparent weitergeben und sich einer umfassenden Analyse seiner gesamten Umweltauswirkungen unterziehen, um die Skalierbarkeit seines Ansatzes zu bewerten. Während Partanna mit seinem Streben nach nachhaltigen Baumaterialien nicht allein ist und andere Akteure wie Microsoft kohlenstoffarmen Beton für seine Rechenzentren testen lassen, ist Partanna davon überzeugt, dass sein Material aufgrund der Verwendung von Salzlake und seiner Fähigkeit, sich zu festigen, wenn es Meerwasser ausgesetzt wird, einen Vorteil hat . Dadurch eignet es sich besonders für die gefährdeten tiefliegenden Inseln der Bahamas, die zunehmenden Risiken durch Stürme und steigenden Meeresspiegel ausgesetzt sind.

Partanna hat sich mit der bahamaischen Regierung zusammengetan, um 1,000 Häuser zu bauen, beginnend mit einer Gemeinschaft von 29 Häusern, die für nächstes Jahr geplant sind. Diese Häuser werden Teil eines Programms sein, das Ersthausbesitzer unterstützt und nachhaltige Baupraktiken fördert. Durch Initiativen wie die von Partanna kann die Bauindustrie zum Kampf gegen den Klimawandel beitragen und gleichzeitig nachhaltige und widerstandsfähige Gemeinschaften schaffen.

