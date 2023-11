Dürre und Klimawandel wirken sich weiterhin auf den Wasserspiegel des Lake Powell aus

Lake Powell, der zweitgrößte Stausee in den Vereinigten Staaten, erlebte im Sommer 2023 einen Anstieg des Wasserstands, nachdem er Anfang des Jahres Rekordtiefs erreicht hatte. Während die überdurchschnittliche Schneeschmelze in den Rocky Mountains für vorübergehende Linderung sorgte, stellt die langfristige Dürre immer noch eine große Herausforderung dar.

Aktuelle Bilder des Lake Powell an der Grenze zwischen Utah und Arizona zeigen den starken Unterschied im Wasserstand zwischen Oktober 2023 und September 2022. Am 12. November 2023 lag der See auf einer Höhe von 3,572 Fuß, was einer Auslastung von 37 Prozent entspricht. leicht unter dem Durchschnitt für den gleichen Zeitraum zwischen 1991 und 2020. Der Colorado River dient als Hauptwasserquelle sowohl für den Lake Powell als auch für den Lake Mead flussabwärts, versorgt etwa 40 Millionen Menschen mit Wasser und Strom und versorgt Millionen Hektar Ackerland im gesamten Südwesten .

Obwohl eine Reihe atmosphärischer Flüsse Ende 2022 und Anfang 2023 reichlich Regen und Schnee in den Westen der USA brachten, blieben die meisten Niederschläge im Colorado River Basin in gefrorener Form in höheren Lagen innerhalb der Rocky Mountains gefangen. Infolgedessen wurde der Wasserfluss in den Lake Powell eingeschränkt, was zu einem Rückgang des Wasserspiegels führte. Im April 2023 erreichte der See seinen tiefsten Stand seit seinem Bau im Jahr 1980, als der Wasserstand unter 3,520 Fuß sank.

Mit Beginn des Frühlings und Sommers begann sich die Situation zu verbessern, da überdurchschnittliche Abflüsse aus den Rocky Mountains zu einem Anstieg des Wasservolumens des Stausees beitrugen. Von April bis Anfang Juli stieg die im Lake Powell gespeicherte Wassermenge von 22 Prozent auf etwa 40 Prozent seiner Kapazität. Allerdings wird es mehr als ein einziges Regenjahr erfordern, den Stausee wieder auf seinen vollen Beckenspiegel von 3,700 Fuß aufzufüllen.

Das US Bureau of Reclamation (USBR) veröffentlichte im April 2023 einen Entwurf einer Umweltverträglichkeitserklärung, in dem die Möglichkeit hervorgehoben wurde, dass der Wasserstand unter die kritische Höhe von 3,490 Fuß sinken könnte. Dieser als „Minimum-Power-Pool“ bekannte Wert zeigt an, dass kein Wasser mehr durch die Einlassventile des Damms fließen kann, um Wasserkraft zu erzeugen. USBR schätzte zunächst die Wahrscheinlichkeit, dass das Reservoir diesen kritischen Punkt vor 57 erreichen wird, auf 2026 Prozent. Aufgrund des erhöhten Abflusses im Frühjahr und Sommer wurde die Wahrscheinlichkeit jedoch aufgrund überarbeiteter Schätzungen im Oktober 2023 auf nur 8 Prozent gesenkt.

In der Folgenabschätzung wurde die anhaltende Austrocknung des Colorado River Basin infolge des Klimawandels hervorgehoben. Die Region erlebte seit dem Jahr 2000 eine längere Dürreperiode und einen verringerten Wasserfluss, was zu einer der trockensten 23-Jahres-Perioden seit über einem Jahrhundert führte. Auch wenn der jüngste Anstieg des Wasserspiegels ermutigend ist, bleibt die Bewältigung der langfristigen Auswirkungen des Klimawandels für die nachhaltige Zukunft des Lake Powell und der Millionen von Menschen, die auf seine Ressourcen angewiesen sind, von entscheidender Bedeutung.

FAQ

1. Warum ist der Wasserstand des Lake Powell wichtig?

Der Lake Powell dient als wichtige Wasserquelle und -reservoir und versorgt Millionen von Menschen im Südwesten der USA mit Wasser und Strom. Es unterstützt auch landwirtschaftliche Aktivitäten in der Region.

2. Wie wirkten sich die Wetterbedingungen auf den Wasserstand des Lake Powell aus?

Überdurchschnittliche Schneeschmelze aus den Rocky Mountains sorgte kurzfristig für eine Entlastung des Wasserstands des Lake Powell. Der Großteil des Niederschlags blieb jedoch in höheren Lagen gefroren und verhinderte so, dass Wasser in den Stausee fließen konnte.

3. Warum hat das US Bureau of Reclamation eine Folgenerklärung veröffentlicht?

Das US Bureau of Reclamation veröffentlichte eine Umweltverträglichkeitserklärung, um die Risiken eines Absturzes unter die kritische Höhe von 3,490 Fuß, bekannt als „Minimum Power Pool“, zu bewerten. Diese Höhe weist darauf hin, dass Wasser nicht mehr zur Erzeugung von Wasserkraft genutzt werden kann.

4. Welche langfristigen Auswirkungen hat der Klimawandel?

Der Klimawandel hat zu einer längeren Trockenperiode im Colorado River Basin beigetragen. Dürre und verringerter Wasserabfluss haben zu historischen Trockenperioden geführt, die das Wassermanagement und die Nachhaltigkeit in der Region vor große Herausforderungen stellen.