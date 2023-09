Neuer NASA-Bericht enthüllt schneller sinkende Hotspots in New York City

By

Ein aktueller Bericht der NASA hat mehrere Orte in New York City hervorgehoben, die schneller sinken als der Rest der Stadt. Die von Forschern des Jet Propulsion Laboratory der NASA und der Rutgers University durchgeführte Studie ergab, dass der Flughafen LaGuardia, das Arthur Ashe Stadium und bestimmte Gebiete von Coney Island am schnellsten sinken.

Dem Bericht zufolge sanken die Start- und Landebahnen von LaGuardia und das Arthur Ashe Stadium von 3.7 bis 4.6 mit einer Rate von 2016 bzw. 2023 Millimetern pro Jahr. Das ist doppelt so viel wie die durchschnittliche Sinkrate von 1.6 Millimetern pro Jahr im Rest der Stadt .

Wissenschaftler haben Bedenken hinsichtlich der potenziellen Gefahren geäußert, die dieser Untergang mit sich bringt, insbesondere im Zusammenhang mit dem Anstieg des Meeresspiegels. Die Kombination aus sinkendem Land und höherem Meeresspiegel könnte bei starken Stürmen wie dem Hurrikan Sandy zu katastrophalen Folgen führen.

Abgesehen von LaGuardia und Arthur Ashe identifizierte die Studie auch die Interstate 78 und den Highway 440 als Gebiete, die im Vergleich zum Rest der Stadt schneller sinken. Andere Orte, an denen es zu einem schnelleren Untergang kommt, sind Coney Island, Governors Island, Viertel von Staten Island wie Midland und South Beach sowie das Küstenviertel Arverne by the Sea im Süden von Queens.

Die Forscher stellten fest, dass LaGuardia und Arthur Ashe Stadium beide auf ehemaligen Mülldeponien errichtet wurden, was ihren beschleunigten Untergang erklären könnte. Der Hauptautor der Studie, Brett Buzzang, betonte, wie wichtig es sei, diese Daten zu nutzen, um wirksame Strategien für den künftigen Hochwasserschutz zu entwickeln.

Der Bericht baut auf früheren Erkenntnissen des United States Geological Survey auf, die darauf hinwiesen, dass New York City langsam unter der Last seiner Gebäude versinkt. Die kombinierten Auswirkungen des sinkenden Landes und des steigenden Meeresspiegels stellen für die Stadt eine ständige Herausforderung beim Schutz ihrer Küstenbevölkerung und Infrastruktur dar.

