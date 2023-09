New York City sinkt: Studie identifiziert am schnellsten sinkende Gebiete

By

Eine aktuelle Studie des Jet Propulsion Laboratory der NASA und der Rutgers University hat die Regionen im Großraum New York City identifiziert, die am schnellsten sinken. Die Studie nutzte das Interferometrische Radar mit synthetischer Apertur (InSAR) und das Global Navigation Satellite System, um die „Hot Spots“ sinkenden Landes zu bestimmen.

Die Forscher fanden heraus, dass New York City mit einer Geschwindigkeit von etwa 1.6 Millimetern pro Jahr sinkt. Die Stadtteile, in denen es zu den schnellsten vertikalen Landbewegungen kam, waren der Flughafen LaGuardia und das Arthur Ashe Stadium, beide in Queens. Tatsächlich erforderte das sinkende Gelände unter dem Arthur Ashe Stadium die Installation eines leichten Stoffdachs, da es ein normal konstruiertes Dach nicht tragen konnte.

Es wurde ebenfalls festgestellt, dass der Highway 440 und die Interstate 78 außerhalb von New York City schneller sinken als die umliegenden Gebiete. Das Absinken wird auf einen geologischen Prozess namens glaziale isostatische Anpassung zurückgeführt, der auftritt, wenn das durch das Abschmelzen der Eiskappe vor Tausenden von Jahren unterdrückte Land im Laufe der Zeit ansteigt und dann wieder absinkt.

Die Forschung legt nahe, dass die Entnahme von Wasser aus unterirdischen Grundwasserleitern zu dem verstärkten Absinken beitragen könnte. Interessant ist, dass alle identifizierten sinkenden Hotspots zuvor als Deponien genutzt wurden.

Obwohl der Untergang dieser Gebiete nicht direkt auf den Klimawandel zurückzuführen ist, wird davon ausgegangen, dass sie künftig anfälliger für Überschwemmungen durch den Anstieg des Meeresspiegels sind. Andererseits deckte die Studie auch Gebiete mit Hebungen auf, wie zum Beispiel Newton Creek in East Williamsburg, wo ein Projekt zur Beseitigung der Verschmutzung aus dem Grundwasserleiter des Baches mit der Landhebung korrelierte.

Weitere Untersuchungen sind erforderlich, um die genauen Ursachen dieser angehobenen Bereiche zu ermitteln. Diese Studie liefert jedoch wertvolle Einblicke in die sinkende und steigende Landdynamik im Großraum New York City.

