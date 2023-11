Die Entwicklung von K6: Ein Durchbruch bei umweltfreundlichem Isoliergas

By

Das Korea Electrotechnology Research Institute (KERI) hat erhebliche Fortschritte bei der Bekämpfung der Umweltauswirkungen von Schwefelhexafluorid (SF6) gemacht, einem schädlichen Isoliergas, das im Bereich der Energieausrüstung weit verbreitet ist. Die bahnbrechende Lösung von KERI ist „K6“, eine umweltfreundliche Alternative zu SF6, die ein geringes Treibhauspotenzial aufweist und ungiftig ist.

SF6 hat sich als hervorragendes Isoliergas mit hervorragenden Lichtbogenlöscheigenschaften erwiesen. Allerdings ist sein Treibhauspotenzial um das 23,500-fache höher als das von Kohlendioxid. Darüber hinaus verbleibt SF6 bis zu 3,200 Jahre in der Atmosphäre, was die Umweltfolgen verschärft.

KERI erkannte den dringenden Bedarf an einer nachhaltigen Alternative und startete die Mission, ein umweltfreundliches Gas zu entwickeln, das SF6 ersetzen könnte. Während weltweit Anstrengungen unternommen wurden, einen Ersatz zu finden, stellt der Erfolg von KERI einen neuen Präzedenzfall auf diesem Gebiet dar. Die Entwicklung eines solchen Gases stellte besondere Herausforderungen dar, da in den verschiedenen Ländern unterschiedliche Vorschriften für die Verwendung von Chemikalien gelten und der Stoff empfindlich ist. Privatunternehmen standen oft vor Hindernissen in Bezug auf Kosten, Zeit und das Risiko eines Scheiterns.

Die Forschungsbemühungen von KERI gipfelten in der Entwicklung von K6, einem Isoliergas, das ein Treibhauspotenzial von weniger als 1 aufweist und keine giftigen Inhaltsstoffe enthält. Sein optimaler Siedepunkt (-26°C) ermöglicht den Einsatz in verschiedenen Bereichen und macht es äußerst vielseitig. K6 wurde bereits erfolgreich bei Leistungsschaltern für die Ultrahochspannungsübertragung eingesetzt und hat die strengen Prüfstandards der International Electrotechnical Commission (IEC) bestanden.

Die Wirkung von K6 geht über die Vorteile für die Umwelt hinaus. Da Südkorea eine herausragende Stellung in der globalen Energiegeräteindustrie einnimmt, wird erwartet, dass die Entwicklung von K6 erhebliche wirtschaftliche und industrielle Auswirkungen haben wird. KERI plant, K6 weiterhin auf eine Reihe von Leistungsgeräten, einschließlich Transformatoren und Schaltern, anzuwenden, um zur Gesamtreduzierung der Treibhausgasemissionen beizutragen und die Bemühungen zur Eindämmung des Klimawandels voranzutreiben.

Mit Plänen zur Kommerzialisierung und zum Technologietransfer an koreanische Energiegerätehersteller zielt KERI darauf ab, die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Energiegeräteindustrie zu verbessern. Durch die Festlegung klarer Designstandards und die Förderung der weit verbreiteten Verwendung von umweltfreundlichem Gas wird KERIs Engagement für die Zusammenarbeit mit Industriepartnern eine nachhaltigere Zukunft gestalten.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Was ist K6?

K6 ist ein umweltfreundliches Isoliergas, das vom Korea Electrotechnology Research Institute (KERI) entwickelt wurde. Es soll Schwefelhexafluorid (SF6) in Energieanlagen ersetzen und bietet eine nachhaltige Alternative mit geringem Treibhauspotenzial und ungiftigen Eigenschaften.

2. Warum ist SF6 umweltschädlich?

SF6 hat ein 23,500-mal höheres Treibhauspotenzial als Kohlendioxid und kann bis zu 3,200 Jahre in der Atmosphäre verbleiben. Sein umfangreicher Einsatz im Bereich der Energieausrüstung trägt erheblich zu Treibhausgasemissionen und dem Klimawandel bei.

3. Wie schneidet K6 hinsichtlich der Leistung im Vergleich zu SF6 ab?

K6 weist hervorragende Isoliereigenschaften auf und übertrifft andere Gase in der Lichtbogenlöschleistung. Seine Umweltauswirkungen sind insgesamt deutlich geringer als bei SF6, was es zu einer überlegenen Wahl für Stromversorgungsgeräte macht.

4. Was sind die Herausforderungen bei der Entwicklung einer Alternative zu SF6?

Die Entwicklung einer Alternative zu SF6 stellt aufgrund unterschiedlicher Vorschriften, Rechtsstreitigkeiten, Kosten- und Zeitanforderungen sowie der Komplexität der Analyse von Gasmaterialien Herausforderungen dar. KERI hat diese Hindernisse durch gezielte Forschungsanstrengungen überwunden.

5. Was sind die Zukunftspläne für K6?

KERI möchte K6 auf verschiedene Leistungsgeräte anwenden, darunter Leistungsschalter, Transformatoren und Schalter, von der Verteilung bis zur Übertragung. Das Institut plant die Kommerzialisierung von K6 durch den Transfer der Technologie an koreanische Energiegerätehersteller, um letztendlich die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Industrie zu stärken.