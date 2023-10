Laut einer Studie verwenden Kim Kardashian und andere Prominente einen katzenartigen Gesangsstil

By

Eine neue, in der Fachzeitschrift Current Biology veröffentlichte Studie hat ergeben, dass Kim Kardashian und andere Prominente häufig eine bestimmte Sprechstimme verwenden, die dem Schnurren einer Katze ähnelt. Diese Sprechtechnik wird Vocal Fry genannt.

Forscher haben drei Stimmregister identifiziert, die Menschen typischerweise zur Kommunikation nutzen. Diese Register werden dadurch erzeugt, dass Luft über die Stimmlippen im Kehlkopf strömt. Die drei am häufigsten verwendeten Register sind Vocal Fry, Chest und Falsett.

Beim normalen Sprechen verwenden wir normalerweise die Brustlage, während das Falsett eine höhere Frequenz darstellt. Andererseits erzeugt Vocal Fry einen tieferen Frequenzbereich als das Brustregister. Berühmtheiten wie Kim Kardashian, Katy Perry und Paris Hilton sind dafür bekannt, in ihren Reden Vocal-Fry zu verwenden. Interessanterweise setzen Katzen beim Schnurren auch Stimmsignale ein, was den Zusammenhang zwischen beiden noch weiter verdeutlicht.

Die Studie ergab, dass Katzen ein einzigartiges Polster in ihren Stimmlippen haben, was wahrscheinlich ihre Fähigkeit erklärt, niederfrequente Töne zu erzeugen. Christian T. Herbst, der Hauptautor der Studie, erklärte, dass dieses Pad es kleinen Tieren wie Katzen ermöglicht, unglaublich tiefe Frequenzen zu erzeugen, die unter dem liegen, was menschliche Stimmen erzeugen können.

Es ist jedoch wichtig anzumerken, dass eine andere im Journal of Voice veröffentlichte Studie die negative Wahrnehmung von Frauen hervorhebt, die mit Stimmbruch sprechen. Frauen mit Stimmbruch galten als weniger intelligent und attraktiv. Diese Wahrnehmung hängt möglicherweise damit zusammen, dass Vocal Fry die Tonhöhe der Stimme einer Frau senkt, wodurch sie männlicher klingen kann. Die Studienautoren schlugen vor, dass Menschen niedrige Frequenzen, die mit Vocal Fry bei männlichen Sprechern einhergehen, möglicherweise tolerieren, da es sich um einen häufigeren Kontext handelt, in dem wir ihnen begegnen.

Zusammenfassend beleuchtet diese Studie die von Prominenten verwendeten Gesangstechniken und ihre Ähnlichkeiten mit den von Katzen erzeugten Geräuschen. Auch wenn die Stimmbildung bei manchen Menschen beliebt sein mag, ist es wichtig, sich der potenziellen Auswirkungen bewusst zu sein, die sie auf die Wahrnehmung und das soziale Urteilsvermögen haben kann.

Definitionen:

– Vocal Fry: Eine Sprechtechnik, die durch ein vom Kehlkopf erzeugtes Niederfrequenzregister gekennzeichnet ist.

– Stimmregister: Verschiedene Frequenzbereiche, in denen Menschen Stimmlaute erzeugen.

– Kehlkopf: Auch Kehlkopf genannt. Er enthält die Stimmlippen, die Töne erzeugen.

– Brustregister: Das Stimmregister, das normalerweise für normales Sprechen verwendet wird.

– Falsett: Ein Stimmregister, das durch eine höhere Frequenz als das Brustregister gekennzeichnet ist.

Quellen:

– Studie veröffentlicht in Current Biology

– Studie veröffentlicht im Journal of Voice