Astronaut Ken Mattingly wird für seinen Beitrag zu Apollo 13 in Erinnerung gerufen

Die NASA gab den Tod des Astronauten Ken Mattingly bekannt, der eine entscheidende Rolle bei der sicheren Rückkehr der beschädigten Raumsonde Apollo 13 zur Erde gespielt hat. Der 87-jährige Mattingly war eine Schlüsselfigur für den Erfolg des Apollo-Programms der NASA und seine Bemühungen hinterließen unauslöschliche Spuren in der Geschichte.

Mattingly, ein ehemaliger Pilot der US-Marine, kam 1966 zur NASA und leistete bedeutende Beiträge zur Entwicklung von Raumanzügen und Rucksäcken, die bei den Apollo-Mondmissionen verwendet wurden. Obwohl sein erster Raumflug 1972 während der Apollo-16-Mission stattfand, bei der er als Pilot des Kommandomoduls den Mond umkreiste, war sein bemerkenswertester Einfluss während der unglückseligen Apollo-13-Mission zu spüren.

Mattingly war ursprünglich als Pilot des Kommandomoduls eingesetzt worden und wurde durch John Swigert Jr. ersetzt, nachdem er an deutschen Masern erkrankt war. Kurz nach dem Start der Mission explodierte ein Sauerstofftank, was zu einer Flut von Problemen für das Raumschiff führte. Mattinglys umfassende Kenntnisse des Handwerks erwiesen sich in den folgenden kritischen Stunden als von unschätzbarem Wert.

In enger Zusammenarbeit mit Ingenieuren und der Missionskontrolle leistete Mattingly entscheidende Unterstützung bei der Analyse der Situation und der Formulierung von Strategien zur Rettung von Swigert, James Lovell und Fred Haise. Trotz der Herausforderungen kehrte die Besatzung sicher zur Erde zurück, nachdem sie den Mondlander als provisorisches Rettungsboot genutzt hatte.

Mattinglys Fachwissen und seine Entscheidungsfindung in Echtzeit trugen maßgeblich dazu bei, dass die Besatzung und das beschädigte Raumschiff erfolgreich nach Hause gebracht werden konnten. Sein Engagement für die Mission und sein unerschütterlicher Einsatz zur Problemlösung sorgten für die sichere Rückkehr seiner Astronautenkollegen.

Das Erbe von Apollo 13 und die bemerkenswerten Bemühungen von Ken Mattingly wurden in dem Buch „Lost Moon: The Perilous Voyage of Apollo 1994“ von 13 verewigt, das von James Lovell mitverfasst wurde, und im darauffolgenden Film „Apollo 1995“ von 13, in dem Mattingly anwesend war dargestellt vom Schauspieler Gary Sinise.

FAQ:

F: Welche Rolle spielte Ken Mattingly bei der Apollo-13-Mission?

A: Ken Mattingly sollte ursprünglich das Kommandomodul steuern, wurde jedoch ersetzt, nachdem er deutschen Masern ausgesetzt war. Sein umfassendes Wissen über das Raumschiff erwies sich jedoch als unschätzbar wertvoll, da es den Ingenieuren und der Missionsleitung dabei half, die Situation zu analysieren und Lösungen zu finden, um die Besatzung sicher nach Hause zu bringen.

F: In welchem ​​Buch und Film wurde die Apollo-13-Mission und Ken Mattinglys Beteiligung dargestellt?

A: Das 1994 von James Lovell mitverfasste Buch „Lost Moon: The Perilous Voyage of Apollo 13“ und der Film „Apollo 1995“ aus dem Jahr 13 porträtierten die Ereignisse der Apollo-13-Mission, wobei Ken Mattingly von Gary Sinise dargestellt wurde.