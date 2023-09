By

Neue Forschungen haben ergeben, dass Buckelwale, die ein Verhalten an den Tag legen, das als „Kelping“ bekannt ist, weiter verbreitet sind als bisher angenommen und ein „globales Phänomen“ darstellen. Kelping, bei dem Buckelwale im Seegras herumtollen, wurde erstmals 2007 beobachtet, Wissenschaftler hatten es jedoch nur als Einzelfall beschrieben. Eine aktuelle Studie hat jedoch herausgefunden, dass Buckelwale auf der ganzen Welt das Streicheln der Blätter von Algen auf ihrer Haut als eine Art Spiel und potenziell beruhigendes Körperpeeling genießen.

Die Studie untersuchte 95 Social-Media-Beiträge, die den Seetang bei Buckelwalen im Nordostpazifik, im Nordatlantik und an den Küsten Australiens dokumentieren. Im Gegensatz zum Begriff „Kelping“ interagieren Buckelwale mit verschiedenen Arten von Algen und sind nicht besonders wählerisch. Sie spielen und interagieren mit den Algen, die in der Region verfügbar sind.

Buckelwale, Filterwale, die zur Gruppe der Bartenwale gehören, interagieren häufig mit Objekten in ihrem Meereslebensraum. Neben Algen spielen sie auch mit Baumstämmen, Treibholz, Angelgeräten und Quallen. Algen fühlen sich weich und angenehm auf der Haut an, und Buckelwale haben Sinneshaare am Kiefer und um den Kopf herum, die angeregt werden können, wenn sie die Algen berühren.

Der Seetang bietet potenzielle therapeutische Vorteile, da er Buckelwalen dabei helfen könnte, Parasiten und Bakterien abzustoßen, die sich auf ihrer Haut ansiedeln. Es wird angenommen, dass Algen antimikrobielle Eigenschaften haben. Es bedarf jedoch weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob dies auch auf die Lebewesen zutrifft, die per Anhalter auf den Walen unterwegs sind. Buckelwale beißen manchmal auf Algen und ziehen sie unter Wasser, was dazu dienen kann, die Innenseite ihres Mauls zu schrubben. Allerdings könnten Parasiten die Algenflecken ausnutzen, um sich daran festzuhalten und darüber zu springen, wenn die Wale zum Schrubben kommen.

Das Spielen in Algenflecken könnte auch das Lernen fördern und die sozialen Bindungen zwischen Walen stärken, was zu Koordination, Mobilität und Vergnügen beiträgt. Allerdings stellt der Klimawandel eine Bedrohung für dieses Verhalten dar, da er die Verbreitung von Algen, insbesondere von Seetang, verschiebt. Die Erwärmung der Ozeane und die Zunahme von Arten, die sich von Seetang ernähren, wie z. B. Seeigel, könnten sich negativ auf die Kelpwälder auswirken.

Diese Forschung wirft Licht auf das Verhalten von Buckelwalen und unterstreicht, wie wichtig es für ihren Schutz und ihr Wohlbefinden ist, ihre Interaktionen mit ihrer Umwelt zu verstehen.

Quellen:

– Studienleiter Olaf Meynecke, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Coastal and Marine Research Centre der Griffith University in Queensland, Australien.

– Zeitschrift für Meereswissenschaften und -technik