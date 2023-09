Der Keck Cosmic Web Imager enthüllt die verborgene Struktur des kosmischen Netzes

By

Der Keck Cosmic Web Imager (KCWI), der von Christopher Martin, Edward C. Stone-Professor für Physik am Caltech, und seinem Team entwickelt wurde, hat eine bahnbrechende Entdeckung gemacht, indem er das schwer fassbare kosmische Netz direkt abbildete. Das kosmische Netz besteht aus schwachen Filamenten, die Galaxien in der riesigen Weite des Weltraums verbinden und als Gasströme fungieren, die Galaxien mit dem Material versorgen, das sie zur Sternentstehung benötigen.

Obwohl Astronomen seit vielen Jahren über das kosmische Netz Bescheid wissen, war es eine Herausforderung, es direkt zu beobachten, insbesondere in den dunkleren Regionen des Weltraums. Dem KCWI-Instrument am WM-Keck-Observatorium in Hawaii ist es jedoch gelungen, das emittierte Licht aus den verborgenen Regionen des kosmischen Netzes einzufangen.

Zuvor verwendeten Martin und sein Team einen Prototyp eines Instruments namens Cosmic Web Imager, um ein Filament zu beobachten, das von einem nahegelegenen Quasar beleuchtet wurde. Diese neueste Entdeckung ermöglicht es ihnen jedoch, das kosmische Netz zu beobachten, ohne dass eine externe Beleuchtung erforderlich ist.

Die neu entdeckte Fähigkeit, das kosmische Netz direkt abzubilden, liefert Astronomen wertvolle Informationen, die für das Verständnis der Galaxienbildung und -entwicklung von entscheidender Bedeutung sind. Darüber hinaus ermöglicht es Forschern, die Verteilung der Dunklen Materie zu kartieren, der mysteriösen Substanz, die einen erheblichen Teil des Universums ausmacht.

Das kosmische Netz spielt eine wichtige Rolle bei der Gestaltung der Struktur des Universums und enthält den Großteil der gewöhnlichen Materie in unserer Galaxie. Durch die Aufdeckung seiner verborgenen Struktur können Astronomen Einblicke in die grundlegende Funktionsweise des Universums gewinnen.

Quellen:

– Naturastronomie (2023). DOI: 10.1038/s41550-023-02054-1