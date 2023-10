Die überraschende Verbindung zwischen Katzenschnurren und Stimmbrummen

By

Forscher haben endlich das Rätsel hinter der Physik des Schnurrens einer Katze gelöst. Entgegen früherer Annahmen scheinen Katzen ihr beruhigendes Schnurren mithilfe einer Technik zu erzeugen, die dem Vocal Fry ähnelt, das bei Menschen häufig mit krächzenden Stimmen verbunden ist.

Seit Jahren rätseln Wissenschaftler darüber, wie Katzen trotz ihrer geringen Größe in der Lage sind, so tiefes und lautes Schnurren zu erzeugen. Normalerweise können nur Tiere mit längeren Stimmbändern, wie Elefanten, ähnliche Geräusche erzeugen. Die vorherrschende Theorie ging davon aus, dass Katzen über einen einzigartigen Mechanismus verfügten, der die zyklische Kontraktion und Entspannung der Muskeln in ihren Kehlköpfen beinhaltete und einen ständigen neuronalen Input vom Gehirn erforderte.

Eine aktuelle Studie von Dr. Christian Herbst an der Universität Wien ergab jedoch eine andere Erklärung. Die Forscher führten Experimente an den Stimmbändern von acht Katzen durch, die aufgrund einer unheilbaren Krankheit eingeschläfert worden waren. Indem sie die Stimmbänder der Katzen einklemmten und feuchte Luft durch sie hindurchströmten, konnten die Forscher den Mechanismus simulieren, den Menschen nutzen, um zu sprechen und Stimmbrut zu erzeugen. Bemerkenswerterweise führte diese Manipulation zu selbständigen Schwingungen oder Schnurren aller Sprachboxen, was darauf hindeutet, dass das Schnurren keinen ständigen Input vom Gehirn erfordert.

Bei weiteren Analysen wurden Massen von faserigem Gewebe in den Stimmbändern entdeckt, was möglicherweise für die Fähigkeit der Katzen verantwortlich ist, niederfrequente Töne zwischen 20 und 30 Hz zu erzeugen. Solche Frequenzen sind sogar niedriger als die tiefsten Basstöne, die von menschlichen Stimmen erzeugt werden. Ähnliche Strukturen wurden auch bei brüllenden Katzen wie Löwen und Tigern gefunden.

Zuvor ging die vorherrschende Theorie davon aus, dass Katzen einen Mechanismus nutzten, bei dem ihr Gehirn schnelle und kontinuierliche Signalstöße an die Halsmuskeln sendete, wodurch diese sich 30 Mal pro Sekunde zusammenzogen und schnurrende Geräusche erzeugten. Als alternative Erklärung schlägt die neue Studie jedoch Vocal Fry vor.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Schnurren von Katzen auf einem anderen Mechanismus beruht als bisher angenommen. Zu verstehen, wie Katzen schnurren, gibt nicht nur Aufschluss über die Kommunikation der Katzen, sondern liefert auch wertvolle Einblicke in die akustischen Fähigkeiten verschiedener Tierarten.

Quelle: Dr. Christian Herbst, Universität Wien, Österreich (Current Biology)