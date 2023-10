Astronomen untersuchen TRAPPIST-1 b, um Beobachtungen von Exoplaneten zu verstehen

By

Astronomen haben eine Studie mit dem James Webb Space Telescope (JWST) durchgeführt, um Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie ein Stern die Beobachtung von Exoplaneten in der bewohnbaren Zone beeinflussen kann. Der Fokus der Studie lag auf TRAPPIST-1 b, dem Planeten, der seinem Stern im TRAPPIST-1-Sonnensystem am nächsten ist.

TRAPPIST-1 ist ein Sonnensystem, das 40 Lichtjahre von unserer Sonne entfernt liegt. Er besteht aus sieben erdgroßen Planeten, die einen kalten Stern umkreisen. In der bewohnbaren Zone kühler Sterne besteht die Möglichkeit, dass sich flüssiges Wasser auf der Oberfläche umkreisender Planeten befindet.

Die Beobachtungen des Teams, dem der Astronom der University of Michigan und NASA Sagan Fellow Ryan MacDonald angehörte, ergaben keine Anzeichen einer Atmosphäre um TRAPPIST-1 b. Dies deutet darauf hin, dass der Planet entweder ein nackter Fels sein könnte, Wolken in großer Höhe aufweist oder ein sehr schweres Molekül wie Kohlendioxid enthält, wodurch die Atmosphäre zu klein wäre, um entdeckt zu werden.

Das Team stellte jedoch fest, dass der Stern selbst den größten Einfluss auf seine Beobachtungen hatte. Dieser Befund deutet darauf hin, dass der Einfluss des Sterns auch die Beobachtung anderer Planeten im TRAPPIST-1-System beeinflussen wird.

Ziel der Untersuchung der Forscher war es herauszufinden, inwieweit der Stern die Beobachtungen der Planeten im TRAPPIST-1-System beeinflusst. Das Verständnis dieser Auswirkungen ist entscheidend für die genaue Interpretation von Daten, die von anderen Exoplaneten in den bewohnbaren Zonen kühler Sterne gewonnen wurden.

Die Ergebnisse der Studie wurden in The Astrophysical Journal Letters veröffentlicht und bieten wertvolle Einblicke in die Faktoren, die die Beobachtung von Exoplaneten beeinflussen, und tragen zu unserem Verständnis von Planetensystemen außerhalb unseres eigenen bei.

Quelle: University of Michigan, The Astrophysical Journal Letters