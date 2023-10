JWST beobachtet junges Exoplanetensystem HR 8799

Das James Webb Space Telescope (JWST) richtete kürzlich seine durchdringenden Infrarotaugen auf das etwa 8799 Lichtjahre entfernte System HR 133. Dieses System hat aufgrund seiner einzigartigen Eigenschaften großes Interesse bei Astronomen geweckt. Vor 15 Jahren entdeckten Wissenschaftler durch direkte Bildgebung vier Exoplaneten, die den Stern umkreisen, was sie zu einem seltenen Fund machte. Auch das HR 8799-System ist jung, erst etwa 30 Millionen Jahre alt, und seine Untersuchung kann wertvolle Einblicke in Planetenentstehungsprozesse liefern.

Das MIRI-Instrument und der Koronograph des JWST waren entscheidend für die Aufnahme kontrastreicher Bilder des Systems und ermöglichten es den Wissenschaftlern, detaillierte Informationen zu sammeln. Ein kürzlich veröffentlichter Artikel mit dem Titel „Imaging Detection of the Inner Dust Belt and the Four Exoplanets in the HR 8799 System with JWST's MIRI Coronagraph“ des Hauptautors Anthony Boccaletti vom LESIA, Observatoire de Paris, Frankreich, stellt die Ergebnisse dieser Beobachtungen vor.

Das HR 8799-System umfasst vier massereiche Exoplaneten, nämlich HR 8799 b, c, d und e, mit Massen zwischen dem 5.7- und 9.1-fachen der Jupitermasse. Diese Exoplaneten befinden sich in unterschiedlichen Entfernungen vom Stern und haben Umlaufbahnen zwischen 45 und 460 Jahren. Darüber hinaus weisen sie Radien von etwa 1.2 Jupiterradien auf.

Durch die Untersuchung der MIRI-Bilder gewannen die Forscher eine andere Perspektive auf das HR 8799-System. Die Beobachtungen trugen dazu bei, das Verständnis der Planetenatmosphären zu verfeinern und lieferten Beweise gegen die Möglichkeit, dass es sich bei den Exoplaneten um Braune Zwerge handelte. Darüber hinaus enthüllten die JWST-Messungen ihre Temperaturen, wobei Planet B dank der verbesserten Fähigkeiten des Teleskops eine niedrigere Temperatur aufwies als zuvor beobachtet.

Das MIRI-Instrument bestätigte nicht nur das Vorhandensein von Wasser (H2O) und Kohlenmonoxid (CO) in der Atmosphäre des Exoplaneten, sondern entdeckte möglicherweise auch Spuren von Methan. Solche Erkenntnisse stützen die Einstufung dieser Objekte als Planeten und nicht als Braune Zwerge.

Während der Untersuchung des Systems HR 8799 untersuchte das JWST auch dessen Trümmerscheibe. Insbesondere wurden zwei Gürtel entdeckt, was Spekulationen über einen möglichen fünften Planeten oder einen Staubklumpen auslöste, der die innere Kante des äußeren Gürtels verursachte. Die MIRI-Bilder zeigten jedoch, dass es sich bei dieser Struktur tatsächlich um ein Hintergrundobjekt handelte, was die Debatte beendete und wertvolle Einblicke in die Zusammensetzung des Systems lieferte.

Die Beobachtungen des jungen Exoplanetensystems HR 8799 markieren einen wichtigen Meilenstein für das MIRI-Instrument des JWST. Die gesammelten Daten werden dazu beitragen, unser Verständnis der Planetenentstehung und der Eigenschaften exoplanetarer Systeme zu verbessern.

