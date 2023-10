Neue Einblicke in das Sonnensystem HR 8799: JWSTs Entdeckungen enthüllt

Als das JWST seinen leistungsstarken Infrarotblick zum ersten Mal auf den Kosmos richtete, hatte es eine umfangreiche Wunschliste mit Himmelszielen, die von einer globalen Gemeinschaft begeisterter Astronomen zusammengestellt wurde. Die Liste umfasste alles von den frühen Galaxien einer vergangenen Ära bis zur Entstehung entstehender Planeten und dem ersten Licht des Universums. Zu diesen faszinierenden Zielen gehörten Exoplaneten – eine Kategorie mit Tausenden potenziellen Motiven, von denen jedes zur Erforschung einlädt.

Inmitten dieser Vielzahl von Möglichkeiten stach jedoch ein besonderes Sonnensystem hervor: HR 8799, etwa 133 Lichtjahre entfernt. Was macht dieses System so bemerkenswert? Nun, alles begann vor 15 Jahren, als Astronomen die Anwesenheit von drei Exoplaneten um HR 8799 entdeckten. Kurz darauf enthüllten sie die Existenz eines vierten. Diese Exoplaneten wurden nicht nur indirekt durch die Transitmethode entdeckt; sie wurden direkt abgebildet. Darüber hinaus wiesen sie außergewöhnliche Eigenschaften auf – massereiche Planeten mit weiten Umlaufbahnen, eine Seltenheit im Exoplanetenbereich. Ein weiterer bemerkenswerter Aspekt des HR 8799-Systems ist seine Jugend, die Astronomen die außergewöhnliche Gelegenheit bietet, diese Planeten über einen längeren Zeitraum zu beobachten und so ein umfassenderes Verständnis ihres Verhaltens zu ermöglichen.

Kürzlich startete das JWST eine Beobachtungskampagne des HR 8799-Systems unter Verwendung seines innovativen Mittelinfrarotinstruments (MIRI) und seines leistungsstarken Koronographen. Diese Beobachtungen gipfelten in einem bahnbrechenden Artikel mit dem Titel „Imaging Detection of the Inner Dust Belt and the Four Exoplanets in the HR 8799 System with JWST's MIRI Coronagraph“, verfasst von Anthony Boccaletti von LESIA, Observatoire de Paris, Frankreich. Das Papier präsentiert detaillierte Erkenntnisse, die neues Licht auf das rätselhafte Planetensystem von HR 8799 werfen.

HR 8799 selbst ist etwa 1.5-mal massereicher als unsere eigene Sonne und fast fünfmal so leuchtend. Es befindet sich inmitten einer Trümmerscheibe und ist mit gerade einmal 30 Millionen Jahren relativ jung. Solche jungen Sonnensysteme bieten wertvolle Einblicke in die komplizierten Prozesse der Planetenentstehung und dienen als Schwerpunkt für das JWST.

Die vier Planeten, die HR 8799 umkreisen und die Namen b, c, d und e tragen, sind allesamt kolossale Gebilde mit Massen zwischen dem 5.7- und 9.1-fachen der Jupitermasse. Knapp an der Schwelle zur Deuteriumfusion liegen sie an der Grenze zwischen Planeten und Braunen Zwergen. Diese Exoplaneten befinden sich zwischen 16 und 71 Astronomischen Einheiten von ihrem Mutterstern entfernt und haben Umlaufbahnen von etwa 45 bis 460 Jahren. Interessanterweise besitzen alle vier Radien, die etwa dem 1.2-fachen des Jupiters entsprechen.

Die Entdeckung massereicher Riesenplaneten in Umlaufbahnen von mehr als 5 AE ist eine Seltenheit, was jeden Fall von großer Bedeutung macht. Das Magnetfeld des JWST läutet in Kombination mit seinen kontrastreichen Bildgebungsfähigkeiten eine neue Ära der Erforschung ein und ermöglicht es Wissenschaftlern, tief in die verborgenen Feinheiten dieser fernen Welten einzutauchen. Insbesondere die vom JWST gewonnenen Beobachtungen im mittleren Infrarot sind von entscheidender Bedeutung, da sie wertvolle Informationen liefern, die Experten bisher entgangen sind.

Was hat das JWST also entdeckt? Den Forschern zufolge bieten die MIRI-Bilder des HR 8799-Systems eine neue Perspektive und enthüllen verlockende Details, die bei Beobachtungen im nahen Infrarot nicht zu sehen sind. Die Exoplaneten wurden neben lokalisierter, aber ausgedehnter zentraler Emission eindeutig nachgewiesen. Das Hauptziel der Studie bestand darin, die Atmosphären dieser Planeten besser zu charakterisieren und anhaltende Unsicherheiten bezüglich ihrer Natur auszuräumen. Die JWST-Beobachtungen haben den Behauptungen, dass es sich bei den Planeten um Braune Zwerge handeln könnte, einen entscheidenden Schlag versetzt, da sie sich aufgrund ihrer unterschiedlichen Farben von solchen Objekten unterscheiden.

Die Temperaturen der Exoplaneten HR 8799 liegen zwischen 900 K und 1300 K, wobei Planet b ein kühleres und schwächeres Profil aufweist. Interessanterweise deuteten die JWST-Messungen darauf hin, dass die Temperatur des Planeten B niedriger ist als bisher angenommen, ein Beweis für die beispiellosen Fähigkeiten des Weltraumteleskops. Darüber hinaus identifizierte das MIRI-Instrument zwei atmosphärische Chemikalien mit Sicherheit: H2O und CO. Obwohl das Vorhandensein von Methan immer noch umstritten ist, liefert sein potenzieller Nachweis weitere Beweise, die die Planetenklassifizierung stützen. Im Gegensatz dazu weisen Braune Zwerge bei diesen Temperaturen durchgehend Methansignaturen auf.

Das MIRI-Instrument des JWST wurde mit einer Reihe von Filtern ausgestattet, von denen einige speziell auf die Untersuchung des Vorhandenseins von Ammoniak zugeschnitten sind – einer festen Biosignatur auf terrestrischen Planeten. Bedauerlicherweise weisen diese vier Exoplaneten nicht die erwarteten Ammoniaksignaturen auf, was auf eine Abweichung von typischen erdähnlichen Planeten hinweist. Dennoch bietet die Fülle an wertvollen Daten, die das JWST sammelt, eine beispiellose Gelegenheit für Forscher, ihr Verständnis der Feinheiten von Planetensystemen zu vertiefen.

