Neue Entdeckungen im Kuipergürtel: Beobachtungen von Zwergplaneten

By

Ein Team von Astronomen unter der Leitung von Joshua Emery von der Northern Arizona University hat mithilfe von Daten des Nahinfrarotspektrometers des James Webb-Weltraumteleskops neue Beobachtungen von drei Zwergplaneten im Kuipergürtel gemacht. Die untersuchten Zwergplaneten waren Sedna, Gonggong und Quaoar mit jeweils etwa 1,000 km Durchmesser. Diese Beobachtungen lieferten Einblicke in die Umlaufbahnen und die Zusammensetzung dieser Objekte.

Auf den Oberflächen dieser Zwergplaneten fanden die Forscher das Vorhandensein leichter Kohlenwasserstoffe und komplexer organischer Moleküle. Es wird angenommen, dass diese Verbindungen das Ergebnis der Methanbestrahlung sind. Das Vorhandensein dieser Moleküle variierte zwischen den verschiedenen Zwergplaneten und korrelierte mit ihren jeweiligen Umlaufbahnen und Strahlungsumgebungen. Sedna, Gonggong und Quaoar sind alle ähnlich groß, haben aber unterschiedliche Umlaufbahnen, wodurch sie sich in unterschiedlichen Temperaturbereichen befinden. Darüber hinaus verbringt Sedna die meiste Zeit außerhalb der Heliosphäre, der Region, die vom Sonnenwind der Sonne beeinflusst wird.

Die Beobachtungen des James-Webb-Weltraumteleskops stützen frühere Studien, die darauf hindeuten, dass Methan auf den Oberflächen dieser Zwergplaneten regelmäßig nachgeliefert wird. Wären die beobachteten Kohlenwasserstoffe über einen längeren Zeitraum vorhanden gewesen, wären sie in komplexere Moleküle umgewandelt worden. Die Häufigkeit dieser Verbindungen weist darauf hin, dass die Oberflächen von Sedna, Gonggong und Quaoar regelmäßig mit Methan versorgt werden müssen.

Die Ergebnisse dieser Studie stehen im Einklang mit neueren Forschungen zu anderen Kuipergürtel-Objekten wie Eris und Makemake, deren Oberflächen ebenfalls verarbeitetes Methan aufweisen. Es wird vermutet, dass Methan im Inneren dieser Objekte verarbeitet und an die Oberfläche abgegeben wird.

Diese Beobachtungen tragen zu unserem Verständnis des Kuipergürtels und der Geschichte des Sonnensystems bei. Das James-Webb-Weltraumteleskop liefert neben seiner Erforschung von Exoplaneten und dem frühen Universum weiterhin wertvolle Daten über Himmelskörper in unserem eigenen Sonnensystem.

Quellen:

– Emery, JP et al. (2023). Vorabdruck zur Rezension in Icarus verfügbar.

– NASA/JHUAPL/SwRI//Roman Tkachenko (Bildnachweis)

– Emery, JP et al. (2023). Bilder von einer der beiden PRISM-Gitterbeobachtungen von Sedna, Gonggong und Quaoar.